ABD Hayatını Kaybeden Askerleri Anıyor

Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ülkenin üst düzey askeri yetkilileri, ABD’nin katıldığı savaşlarda hayatını kaybeden askerlerin anıldığı 31 Mayıs Ulusal Anma Günü’nde Arlington Ulusal Mezarlığı’ndaki Meçhul Asker Anıtı’na geleneksel çelenk bırakma törenine katılacak.
Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay başkanı General Mark Milley, başkent Washington yakınındaki mezarlıkta düzenlenen anma töreninde birer konuşma yapacak.
Biden 30 Mayıs Pazar günü, savaş muharipleri ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine hitaben yaptığı konuşmada ‘‘Özgürlüklerimiz için ödenen bedeli hatırlamalıyız. Bu bedeli ödeyenlere ve geride kalan ailelerine olan borcumuzu hatırlamalıyız’’ diye konuştu.
Biden’ın açıklamaları 2015 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetmeden önce Delaware eyaletinin Ulusal Muhafız teşkilatında ve Irak’ta görev yapan oğlu Beau’nun altıncı ölüm yıldönümünde geldi.
ABD, İç Savaş’tan sonra 1868 yılının Mayıs ayı sonundan bu yanaUlusal Anma Günü’nde savaşlarda hayatını kaybeden askerleri anıyor. Bu ulusal bayram artık Amerika’da her yıl Mayıs ayının son gününde kutlanıyor.
Ulusal Anma Günü kapsamında Arlington Ulusal Mezarlığı ve hayatını kaybeden askerlerin yattığı ülkedeki diğer ulusal mezarlıklardaki mezar taşlarının yanına bayraklar konuluyor.
Ulusal Anma Günü haftasonu Amerika’da ayrıca yazın gelişini ve geleneksel olarak kalabalık seyahat sezonunun başlangıcını temsil ediyor.
Geçen yıl seyahat sektörü Corona virüsü kısıtlamalarından dolayı darbe yemişken bu yıl Amerikalılar Corona salgını öncesindeki alışkanlıklarına geri dönmeyi umuyor.
Ulaştırma Güvenliği Dairesi’ne göre Perşembe ve Cuma günleri 1 milyon 800 binden fazla kişi havaalanlarına gitti.
ABD Seyahat örgütü AAA’ya göre bu Ulusal Anma Günü haftasonunda seyahatin geçen yıla göre yüzde 60 artması bekleniyor ve 37 milyon Amerikalı çoğunlukla arabayla olmak üzere evinin en az 80 kilometre uzağına kadar seyahat etmeyi planlıyor.
Tulsa Katliamı’nın yüzüncü yıldönümü
Başkan Joe Biden Salı günü ise Oklahoma eyaletinin Tulsa kentini Tulsa Katliamı’nın yüzüncü yıldönümü nedeniyle ziyaret etmeye hazırlanıyor. 1921 yılında beyaz bir çete Tulsa’daki siyah bir topluluğu katletmiş, 300 kişi hayatını kaybetmiş, 10 bin kişiyse evsiz kalmıştı.
Biden’ın, 31 Mayıs-1 Haziran 1921'de yaşanan katliamın anısına ABD’nin güneybatısındaki 400 bin nüfuslu kente ziyareti sırasında, kentteki katliamı kronolojik olarak anlatan yeni bir müzenin açılışı yapılacak. Ancak, saldırıdan kurtulanlara ve torunlarına tazminat ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse bu tazminatın ne kadar olacağı ve katliamda öldürülenler için işaretlenmemiş, şüpheli mezar alanlarının nasıl aranacağı soruları varlığını sürdürüyor.