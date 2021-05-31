ABD Hayatını Kaybeden Askerleri Anıyor

Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ülkenin üst düzey askeri yetkilileri, ABD’nin katıldığı savaşlarda hayatını kaybeden askerlerin anıldığı 31 Mayıs Ulusal Anma Günü’nde Arlington Ulusal Mezarlığı’ndaki Meçhul Asker Anıtı’na geleneksel çelenk bırakma törenine katılacak.

Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay başkanı General Mark Milley, başkent Washington yakınındaki mezarlıkta düzenlenen anma töreninde birer konuşma yapacak.

Biden 30 Mayıs Pazar günü, savaş muharipleri ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine hitaben yaptığı konuşmada ‘‘Özgürlüklerimiz için ödenen bedeli hatırlamalıyız. Bu bedeli ödeyenlere ve geride kalan ailelerine olan borcumuzu hatırlamalıyız’’ diye konuştu.

Biden’ın açıklamaları 2015 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetmeden önce Delaware eyaletinin Ulusal Muhafız teşkilatında ve Irak’ta görev yapan oğlu Beau’nun altıncı ölüm yıldönümünde geldi.

ABD, İç Savaş’tan sonra 1868 yılının Mayıs ayı sonundan bu yanaUlusal Anma Günü’nde savaşlarda hayatını kaybeden askerleri anıyor. Bu ulusal bayram artık Amerika’da her yıl Mayıs ayının son gününde kutlanıyor.