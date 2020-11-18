HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Hazine Bakanı 'devam edecek' sözleriyle değerlendirdi! İran'a yönelik yeni yaptırım

ABD Hazine Bakanı 'devam edecek' sözleriyle değerlendirdi! İran'a yönelik yeni yaptırım

18.11.2020 20:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD Hazine Bakanı 'devam edecek' sözleriyle değerlendirdi! İran'a yönelik yeni yaptırım

ABD yönetimi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kontrolündeki İslam Devrimi Mostazafan Vakfı'nın (Bonyad Mostazafan) da aralarında bulunduğu 49 kuruluş ile İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanı Mahmoud Alavi'nin de olduğu 9 kişiyi yaptırım listesine ekledi. ABD Hazine Bakanı Mnuchin açıklamasında ABD'nin İran rejiminin kilit yetkilileri ve gelir kaynaklarını hedef almaya devam edeceğini de bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran lideri Hamaney'in geniş patronaj ağı ile İstihbarat ve Güvenlik Bakanı Alavi'nin hedef alındığı belirtildi.

HAMANEY'İN KONTROLÜ ALTINDA BULUNAN VAKFA YAPTIRIM

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kontrolü altında bulunan, finans, enerji, inşaat ve madencilik gibi İran ekonomisinin önemli sektörlerinde yer alan İslam Devrimi Mostazafan Vakfı'nın yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Vakfın görünüşte yoksullara fayda sağlamakla görevli bir hayır kurumu olduğuna işaret edilen açıklamada, Hamaney tarafından "makamını zenginleştirmek, siyasi müttefikleri ödüllendirmek ve rejim düşmanlarına zulmetmek" için kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Alavi'nin de insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı, bakanlığın 2019 protestoları da dahil olmak üzere İran rejiminin vatandaşlarına yönelik insan hakları ihlallerinde merkezi bir rol oynadığı belirtildi.

9 KİŞİ, 49 KURULUŞ VE 1 KARGO GEMİSİ YAPTIRIM LİSTESİNDE

Hazine Bakanlığı tarafından paylaşılan yaptırım listesinde, 9 kişi ve 49 kuruluşun yanı sıra 1 kargo gemisi de yer aldı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin açıklamasında, "İran'ın lideri, müttefiklerini hayırseverlik bahanesi altında ödüllendirmek için Bonyad Mostazafan'ı kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD İRAN'IN KAYNAKLARINI HEDEF ALMAYA DEVAM EDECEK"

Mnuchin, ABD'nin İran rejiminin kendi halkına yönelik süregelen baskısını mümkün kılan kilit yetkilileri ve gelir kaynaklarını hedef almaya devam edeceğini bildirdi. (AA)

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 18 Kasım Türkiye koronavirüs tablosuSağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 18 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
Netanyahu: Suriye’de İran güçlerine saldırı düzenledikNetanyahu: Suriye’de İran güçlerine saldırı düzenledik
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?

En Çok Okunan Haberler

Önemli gelişme: Aşıda başarı oranı arttı!

Önemli gelişme: Aşıda başarı oranı arttı!

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak?

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak?

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü dehşet saçtı!

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü dehşet saçtı!

Çok konuşulacak iddia: Cumhur İttifakı'na destek verecek

Çok konuşulacak iddia: Cumhur İttifakı'na destek verecek

Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak

Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Netanyahu: Suriye’de İran güçlerine saldırı düzenledik

Netanyahu: Suriye’de İran güçlerine saldırı düzenledik

Putin'den koronavirüs açıklaması: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor

Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum zor

Tayland’da monarşi karşıtı protestocular polisle çatıştı! Çok sayıda yaralı var

Ülke sokaklara döküldü! Çok sayıda yaralı

Danimarka'da vizon itlafı istifa getirdi

Vizon itlafı bakana istifa getirdi!

Kaplan eş bulmak için 'en uzun yürüyüşü' yaptı ama başaramadı!

Kaplan eş bulmak için 'en uzun yürüyüşü' yaptı ama başaramadı!

Koronavirüs hastaları karantina hapishanelerinde açlıktan ölüyor

Koronavirüs hastaları karantina hapishanelerinde açlıktan ölüyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.