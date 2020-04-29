ABD Hazine Bakanı ölenlerin ailelerinden yardımları geri istedi

The Wallstreet Journal gazetesine konuşan Hazine Bakanı Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmelerin sübvanse edilmesini öngören 'ekonomik teşvik paketi' uyarınca bazı vatandaşlara 1200 dolarlık yardım çeklerinin gönderildiğini söyledi.

Ancak sistemde gözden kaçan bazı sorunlar nedeniyle bu çeklerin hayatını kaybetmiş vatandaşlara da gönderilmiş olduğunu belirten Mnuchin, "Veritabanlarını kontrol ediyoruz, ancak bazı şeyleri gözden kaçırdığımız bir senaryo olası" ifadelerini kullandı.

Söz konusu çeklerin ölen kişinin yakınlarına ulaştığını hatırlatan Hazine Bakanı, "Bu ödemeyi almamaları gerekiyor. Mirasçılar bu çekleri hükümete geri göndermeli" diye konuştu.

ABD'de yaklaşık 150 milyon vatandaşın ekonomik paket kapsamında 1200 dolarlık yardım alması bekleniyor. Bu yardımlardan ne kadarının vefat etmiş kişilere gönderildiği veya Gelir İdaresi Servisi'nin (IRS) bu parayı geri almak için hangi yöntemleri kullanacağı ise bilinmiyor.

Mnuchin dün, ABD Hazine Bakanlığı'nın 2018 veya 2019 vergi beyannamelerinin tekrar kontrol edilmesini önermişti.