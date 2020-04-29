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ABD Hazine Bakanı ölenlerin ailelerinden yardımları geri istedi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 14:56 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, koronavirüs nedeniyle uygulamaya konan ekonomik teşvik paketi kapsamında gönderilen yardım çeklerinden bazılarının yanlışlıkla hayatını kaybetmiş kişilere de gittiğini, bu kişilerin yakınlarının çekleri hükümete iade etmesi gerektiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı ölenlerin ailelerinden yardımları geri istedi

The Wallstreet Journal gazetesine konuşan Hazine Bakanı Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmelerin sübvanse edilmesini öngören 'ekonomik teşvik paketi' uyarınca bazı vatandaşlara 1200 dolarlık yardım çeklerinin gönderildiğini söyledi.

Ancak sistemde gözden kaçan bazı sorunlar nedeniyle bu çeklerin hayatını kaybetmiş vatandaşlara da gönderilmiş olduğunu belirten Mnuchin, "Veritabanlarını kontrol ediyoruz, ancak bazı şeyleri gözden kaçırdığımız bir senaryo olası" ifadelerini kullandı.

Söz konusu çeklerin ölen kişinin yakınlarına ulaştığını hatırlatan Hazine Bakanı, "Bu ödemeyi almamaları gerekiyor. Mirasçılar bu çekleri hükümete geri göndermeli" diye konuştu.

ABD'de yaklaşık 150 milyon vatandaşın ekonomik paket kapsamında 1200 dolarlık yardım alması bekleniyor. Bu yardımlardan ne kadarının vefat etmiş kişilere gönderildiği veya Gelir İdaresi Servisi'nin (IRS) bu parayı geri almak için hangi yöntemleri kullanacağı ise bilinmiyor.

Mnuchin dün, ABD Hazine Bakanlığı'nın 2018 veya 2019 vergi beyannamelerinin tekrar kontrol edilmesini önermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, yanlış gönderilen ödemelerin 17 Nisan'da geri alınacağını belirterek "Hepsini geri alacağız. Ama zaten küçük bir miktar" demişti.

Geçen haftalarda Journal gazetesi, bir kadının 2018'de ölen kocası için teşvik ödemesi yapıldığını haberleştirmişti.

Politico gazetesi ise ABD'de 2009 mali krizi sırasında da 71.000 acil durum ödemesinin yüzde 0.1'inin ölen kişilere gönderildiğini bildirerek durumun 'şaşırtıcı olmadığı' değerlendirmesini yapmıştı.

'EKONOMİK TEŞVİK PAKETİ'

Trump, 27 Nisan'da salgınla mücadele için 2.2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamıştı. Paketi 'ABD tarihindeki en büyük ekonomik paket' olarak niteleyen Trump, "Ülkemizdeki aileler, çalışanlar ve işletmelere acilen ihtiyaç duydukları ekonomik desteği sağlayacaktır" açıklaması yapmıştı.

Ekonomik destek paketi, Kovid-19'la mücadele kapsamında toplum sağlık merkezleri, klinikler ve huzurevlerinin ihtiyaç duyduğu maske, solunum cihazları ve kişisel koruyucu ekipman tedarikinin yanı sıra ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir kaybı yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkanı ve doğrudan ödeme yapılmasını öngörüyor.

Bu kapsamda, gelir konusunda belli kriterlerin altında kalan vatandaşlara bir defaya mahsus 1200'er dolar nakit yardım yapılması; küçük ve orta ölçekli işletmelere ise 377 milyar dolarlık teşvik fonu dağıtılması ve öğrencilerin okul borçlarının 30 Eylül'e kadar ertelenmesi isteniyor.

Tasarıda, büyük ölçekli firmalara işçi çıkarmamaları, çalışanların özlük haklarında geriye gitmemeleri veya üretimlerini başka ülkelere kaydırmamaları için 500 milyar dolarlık kaynak sağlanması da öngörülüyor.

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