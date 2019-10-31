ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

Çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına yönelik yasa tasarısını 403' karşı 16 oyla kabul etti.

Kongre'nin diğer kanadı Senato'da da Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler tarafından hazırlanmış bir yaptırım tasarısı bulunuyor. Ancak bu tasarının ne zaman gündeme alınabileceği konusunda bir açıklama yapılmış değil.

Senato'daki tasarıyı hazırlayanlardan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, geçen hafta Başkan Trump ile görüştüğünü ve diplomatik çabalara şans tanımak adına yaptırım tasarısını şimdilik gündeme almayı düşünmediklerini ifade etmişti.

