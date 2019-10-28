ABD Hazine Bakanı'ndan "İran'a yönelik baskı artırılacak" açıklaması

KUDÜS (AA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkesinin İran'a karşı uyguladığı baskının artırılacağını söyledi.

Mnuchin, resmi ziyareti çerçevesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'te çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Netanyahu ve Mnuchin ortak basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD ordusunu, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyon nedeniyle kutladı.

İran'ın Orta Doğu'daki her hedefi vurabilecek güdümlü füze üretmeyi hedeflediğini ve bu füzeleri de Suriye ile Irak'a konuşlandırmayı planladığını iddia eden Netanyahu, İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İsrail Başbakanı, ABD'ye Tahran yönetimine yeni yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı.

Mnuchin ise ülkesinin İran'a yönelik maksimum baskı uyguladığını, bu adımların işe yaradığını savunarak, "Bu baskıyı artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.