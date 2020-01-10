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  4. ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 19:39 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki iki üsse düzenlenen füze saldırısının ardından metal sanayiinde faaliyet gösteren 17 firmanın yanı sıra, füze saldırısının organizasyonunda yer aldığı belirtilen 8 İranlı üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine ekledi

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki iki üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran'a yönelik yeni yaptırımlar konusunda Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

"İran'ın Amerikan ve müttefik güçlerine yönelik saldırısına karşılık bu ülkeye ilave yaptırımlar getiriyoruz." ifadesini kullanan Mnuchin, özellikle İran'ın metal sanayiini ve söz konusu saldırıyla bağlantılı İranlı hükümet yetkililerini hedef aldıklarını vurguladı.

Bu kapsamda İran'ın alüminyum, bakır, demir ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren 17 firmanın yanı sıra, Irak'taki iki üsse düzenlenen füze saldırısının organizasyonunda yer aldığı belirtilen 8 İranlı üst düzey yetkiliye de yaptırım getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da yaptığı bir açıklamada, Irak'taki iki üsse düzenlenen saldırının ardından İran'a yeni yaptırımları hemen getireceklerini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD abd hazine bakanlığı İRAN

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