ABD Hazine Bakanlığı IŞİD'e destek gerekçesiyle Şanlıurfa merkezli bir şirket ve şirketin sahibi iki Türk kardeşin varlıklarına el koydu

ABD Hazine Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli bir şirket ve bu şirketin sahibi iki kardeş, İsmail Bayaltun ve Ahmet Bayaltun'a IŞİD'e kritik önemde mali ve lojistik destek sağladıkları gerekçesiyle ABD'deki varlıklarına el konulduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında "Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC)'ın Türkiye'de bulunan iki IŞİD tedarik sorumlusunun ve Suriye, Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa'da faaliyet göstererek, IŞİD'a kritik önemde mali ve lojistik destek sağlayan dört IŞİD bağlantılı şirketin tespit edildiği" vurgulandı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın ambargo listesine aldığı şirketlerden Biri Sahloul Döviz Şirketi.

Bu şirketin Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen IŞİD bağlantılı kişilerin paralarını elinde tuttuğu ve şirketin aynı zamanda IŞİD'in o zaman Irak'ın Musul kentinde bulunan dış yardımların gönderilmesini sağladığı kaydedildi.

Şirketin ayrıca, 2016'da Türkiye'deki IŞİD militanlarına binlerce dolar aktarılmasında kullanıldığı ileri sürüldü.

IŞİD'e mali ve lojistik destek sağladığı belirtilen diğer iki şirket ise El Sultan Para Transfer ve Tawasul . Bakanlık, IŞİD'in Tawasul'u para tranferi için kullandığını vurguladı.