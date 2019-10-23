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ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyona verilen ara sonucu 14 Ekim’de Türkiye’ye uygulanan yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 19:35 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyona verilen ara sonucu 14 Ekim’de Türkiye’ye uygulanan yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyona verilen ara sonucu 14 Ekim’de Türkiye’ye uygulanan yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.

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