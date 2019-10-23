ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyona verilen ara sonucu 14 Ekim’de Türkiye’ye uygulanan yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanl\u0131\u011f\u0131, T\u00fcrkiye\u2019nin Suriye\u2019nin kuzeyine ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi operasyona verilen ara sonucu 14 Ekim\u2019de T\u00fcrkiye\u2019ye uygulanan yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n resmen kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.PARTNER \u0130lk bak\u0131\u015fta fark edilmiyor ama...Sosyal medyay\u0131 sallayan detayCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan Bah\u00e7eli'ye ziyaret (2)Bakan Kurum: Bodrum\u2019da ka\u00e7ak yap\u0131yla alakal\u0131 kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z devam ediyor