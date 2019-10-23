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ABD Hazine Bakanlığı: "Türkiye’ye uygulanan yaptırımlar kaldırıldı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 21:12 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim’de Türkiye’ye uygulanan yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.ABD Hazine Bakanlığı, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekâtı’na verilen aranın ardından Türkiye’den bazı bakan ve üst düzey devlet yetkililere uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim’de Türkiye’ye uygulanan yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekâtı’na verilen aranın ardından Türkiye’den bazı bakan ve üst düzey devlet yetkililere uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bugün ABD Hazine Müsteşarlığı Dış Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC), Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına uygulanan yaptırımları 17 Ekim’de Suriye’de başlayan ateşkes kapsamında kaldırmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında, Hazine Sekreteri Steven T. Mnuchin’in, “Ateşkesin sonucu ve Başkan Donald J. Trump’ın onayıyla Hazine üç Türk bakan ve iki üst düzey devlet yetkilisi için alınan yaptırım kararını kaldırdı” ifadelerine yer verildi.
OFAC, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez aleyhine yaptırım kararı almıştı.

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