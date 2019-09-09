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ABD Hazine Bakanlığı Türkiye'ye yaptırımı inceliyor

09.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Trump yönetiminin Rusya'dan S-400 satın alması ile ilgili Türkiye'ye yaptırımı incelediğini söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı Türkiye'ye yaptırımı inceliyor

Açıklama sonrası dolar/TL kuru yükseldi.ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Başkan Donald Trump yönetiminin Rusya'da S-400 satın aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini ancak henüz bir karar verilmediğini söyledi.

Beyaz Saray'ın önünde gazetecilerin ABD Hazinesi'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamayı düşünüp düşünmediğine yönelik sorusuna Mnuchin, "Biz bunu inceliyoruz. Herhangi bir spesifik kararla ilgili yorum yapmayacağım ancak bunu inceliyoruz" şeklinde konuştu.

Mnuchin'in açıklaması sonrası Türk Lirası dolara karşı değer kaybetti. Dolar/TL kuru 5,7670 seviyesine kadar yükseldi.

Yaptırım çağrısı

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma kararı bir süredir ABD-Türkiye ilişkilerinde gerilim oluşturan konuların başında geliyor.

Geçen ay ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili ikinci etap teslimata başlanmasının ardından, Başkan Trump'a yaptırım çağrısında bulunmuştu.

ABD'de yasalar, Rus ordusuyla iş birliği yaptığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına imkan veriyor. Washington yönetimi söz konusu kararını İran, Kuzey Kore ve Rusya'ya yaptırımların temelini oluşturan, "Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası"na (CAATSA) dayandırması gerekiyor. ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye ortakları arasında olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı. ABD S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunuyor.

Reuters/SSB, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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