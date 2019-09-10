ABD Hazine Bakanlığı yeni yaptırımlar açıkladı

Yaptırımlar Türkiye'de bulunan Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Zaher Jabarin'i de kapsıyor.ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından yapılan açıklama ile 11 Eylül saldırılarının 18. yıldönümü öncesi duyurulan yaptırımların Hamas ve İran Devrim Muhafızları gibi "geniş çaplı teröristler ve destekçilerini" kapsadığı belirtildi.

Yaptırımların Hamas, El Kaide, IŞİD ve İran Devrim Muhafızları gibi 15 lider, birey ve grubu kapsadığı ve bu gruplarla iş ilişkisi kuranların da sorumlu tutulacağı kaydedildi. Yaptırımların ABD Başkanı Donald Trump tarafından yakın zamanda güncellenen başkanlık kararnamesine dayandığı belirtildi.

Mnuchin, "11 Eylül'deki korkunç saldırılardan bu yana hükümet terörle mücadele çabalarını yeni ortaya çıkan tehditlere uyarlamak için yeniden odakladı" dedi ve ekledi: "Başkan Trump terörle mücadele kararnamesini modernize ederek, terör grupları ve liderlerinin finansman kaynaklarını hedeflediğimiz yetkilerimizi genişleterek mümkün olduğunca güçlü olmasını sağladı."