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ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2019 20:27 | Son Güncelleme

ABD, askeri yardım paketi kapsamında Lübnan ordusuna lazer güdümlü roket hibe etti. ABD hükümetinin Lübnan ordusuna hediye ettiği roketin değeri ise tam 16 milyon dolar...

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin Gelişmiş Hassas İsabet Silah Sistemi (Advanced Precision Kill Weapon System/APKWS) lazer güdümlü roketlerini Lübnan ordusuna teslim ettiği belirtildi.

SALDIRI UÇAĞI İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR

Lübnan'a yapılan roket yardımının 16 milyon dolar değerinde olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu lazer güdümlü roketlerin daha önce Lübnan'a teslim edilen A-29 Süper Tucano saldırı uçağı için önem arz ettiği kaydedildi.

ABD, Lübnan ordusuna askeri yardımda bulunan ülkelerin başında geliyor. Washington yönetiminin 2005 yılından bu yana Lübnan'a yaptığı yardımların 2 milyar doları aştığı ifade ediliyor.

Lübnan ordusu, 2017-2018 yıllarında ABD'den 6 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı teslim almıştı.

Sevgililer Günü hediyesi arayanlara...


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Anahtar Kelimeler:
ABD roket Washington

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
abd anlaşılan bu bölgedeki terörist eylemlerini bitirmedi aksine dahada yaygınlaştırıyor. Allah'ın laneti ABD devletinin üzerine olsun. kasırgalardan yer zelzelelerinden her türlü afetlerden silah yapmaya fırsat bulamasınlar. dünyalıkları yerle bir olsun. mühendisleri perperişan olsun.
Bu silahlar ABD ye karşı kullanılmayacak tabiki bakalım hangi sömürülecek ülkelere saldırılacak
karşılığında ne aldı ona bakmek gerek
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