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ABD helikopteri, uçak gemisinin üzerine düştü!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2018 09:35 | Son Güncelleme

ABD'ye ait Ronald Reagan isimli uçak gemisine, helikopter düştü.

ABD helikopteri, uçak gemisinin üzerine düştü!

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, Filipin Denizi'nde seyreden USS Ronald Reagan uçak gemisinden kalkan MH-60 Seahawk tipi helikopterin hemen düştüğü belirtildi.

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Bu sabah gerçekleşen olayda, uçuş pistine düşen helikopterdeki ABD askerlerinden hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığı ifade edildi.

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Japonya'ya bağlı Yokosuka'da görevlendirilen USS Ronald Reagan uçak gemisinin görevine devam ettiği de duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kaza uçak

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
TÜRK HÜKÜMETİNİN KARDEŞİ OLAN ABD’nin BAŞI SAĞOLSUN
güzel haber
papazın almanın cezası (!)
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