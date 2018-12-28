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ABD helikopterleri Münbiç'te görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 20:04 | Son Güncelleme

ABD helikopterleri Münbiç'te görüntülendi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Münbiç ilçesine hakim olduğunu iddia ettiği saatlerde, Münbiç-Cerablus hattında uçuş yapan ABD helikopterleri görüntülendi.

TRT Kurdi, Cerablus ilçesinde gündüz saatlerinde çekim yaptığı sırada Münbiç'te cephe hattına yakın hava sahasında uçuş yapan ABD helikopterlerinin görüntülerini kaydetti.

Görüntülerde 2 ABD helikopterinin 13.00 sularında keşif uçuşu yaptığına dair bilgi verilirken, aynı saatlerde Esed rejimi ordusu, Münbiç'e girdiğini ve kendi bayrağını astığını iddia etmişti.

ABD savunma bakanlığı yetkilileri, AA'ya yaptığı açıklamada, rejim ordusunun Münbiç'e girdiği haberlerini yalanlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Esed helikopterleri münbiç Suriye

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