ABD Hem Salgın Hem Soğuk Havayla Mücadele Ediyor

ABD’de günlük yeni vaka sayıları 100 binin altına düştü. Ancak sağlık yetkililerine göre salgının kontrol altına alınması henüz olası görünmüyor.
ABD can kaybı ve vaka sayılarında hala tüm ülkeler arasında birinci sırada. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Aralık ayında günlük yeni vaka sayısı 200 binin üzerindeyken, Ocak ayında tek bir günde görülen vaka sayısı 250 bine kadar çıkmıştı.
Johns Hopkins verilerine göre, ABD’de vaka sayısı 27,6 milyonu can kaybı sayısı da 484 bini aşmış durumda. Cuma gününden itibarense artık vaka sayıları 100 binin altına düşmüş görünüyor.
ABD’de 53 milyon doza yakın aşı yapıldı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) 14 Şubat tarihine kadar yaklaşık 52,9 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı. 70 milyon dozdan fazla Pfizer/BioNTech ve Moderna aşısının da dağıtımı gerçekleştirildi.
CDC Başkanı Dr. Rochelle Walensky, günlük can kaybının 3 bin 500’e kadar çıktığını hatırlatarak, bu sayının geçen yaz görülen can kayıplarından 2 buçuk kat fazla olduğuna dikkat çekti.
Walensky, NBC televizyonunda katıldığı programda sayıların düştüğüne vurgu yapsa da bu düşüşün olağanüstü yüksek bir noktadan olduğunu vurguladı.
Walensky, diğer ülkelerde görülen ve ABD’de tespit edilen yeni varyantların daha çok vaka ve can kaybına neden olacağını dile getirdi.
Corona virüsüne karşı önlemlerin sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Walensky, ‘’Maske takmaya devam etmeliyiz. Salgının yayılmasını önlemek adına alınan tedbirleri devam ettirmeliyiz. Aşıya erişimimiz olur olmaz aşılanmalıyız’’ diye konuştu.
Dr. Walensky ayrıca, virüsün ilk kez İngiltere’de görülen varyantının ABD’de binden fazla kişide tespit edildiğine de değindi ve bu varyantın Mart sonuna kadar baskın tür olacağını söyledi.
Yeni varyantlar korkutuyor
Amerika’da ilk kez Ocak ayı sonunda rastlanılan bulaşıcılığı yüksek Güney Afrika varyantı da bir başka tehdit olmayı sürdürüyor. Amerikan basınında yer alan haberlere göre ülkede görülen varyant sayısı 7’ye ulaştı.
Halk sağlığı yetkilieri Amerika’da yeni varyantların hızla yayıldığı uyarısında bulunuyor. Her ne kadar aşılamada ilerleme sağlansa da varyant sayısının artması halk sağlığını tehdit ediyor.
Başkan Joe Biden geçen hafta, Amerika’nın Temmuz ayı sonuna kadar 300 milyon kişiye yetecek kadar aşıya sahip olacağını açıklamıştı.
ABD’de milyonlarca kişi donuyor
Salgınla mücadele eden ABD, diğer yandan da kış koşullarıyla savaşıyor. Hafta sonunu dondurucu soğuk altında geçiren ülke, haftaya da zorlu kış koşulları altında başladı. Kar fırtınasının hüküm sürdüğü Teksas eyaletinde 2 milyondan fazla kişi elektriksiz kalırken, yetkililer halka enerji tasarrufu yapması çağrısında bulundu.
Teksas’ın yanı sıra şiddetli kar yağışının etkili olduğu Arkansas ve Oklahoma’da Ulusal Muhafızlar devreye girdi. Oklahoma’da 5 bin, Arkansas’da da 3 bin kişi elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı.
Uçak seferleri iptal edildi
Buzlanma ve kar nedeniyle ülke genelinde 3 bin uçak seferi iptal edildi. Bu seferlerden yaklaşık 1.600’ü Teksas’taki havaalanlarında yaşandı. Buzlanma ve kar nedeniyle çok sayıda da trafik kazası meydana geldi.
Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Houston kentinde, yetkililer halkı kategori 5 seviyesinde fırtınaya karşı uyardı.
Başkan Joe Biden, Pazar akşamı Teksas eyaletinde acil durum ilan etti. Söz konusu karar, eyalete federal yardım yapılmasının önünü açıyor.
Ulusal Hava Durumu Dairesi, Salı sabahı kar kalınlığının Oklahoma’da 30 santimetreye, Teksas’ta 20 santimetreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.
Chicago’da da hava sıcaklığının Pazartesi sabahı eksi 11 dereceye ulaşacağı bilgisi de paylaşıldı. Kentte kar kalınlığının da 30 santimetreye kadar ulaşılabileceği belirtildi; 100’den fazla uçak seferi iptal edildi.
Michigan’ın güneydoğusunda ve Detroit kentinde kar fırtınasının etkili olacağı ve kar kalınlığının 22 santimetreye ulaşabileceği belirtildi.