ABD Hem Salgın Hem Soğuk Havayla Mücadele Ediyor

CDC Başkanı Dr. Rochelle Walensky, günlük can kaybının 3 bin 500’e kadar çıktığını hatırlatarak, bu sayının geçen yaz görülen can kayıplarından 2 buçuk kat fazla olduğuna dikkat çekti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) 14 Şubat tarihine kadar yaklaşık 52,9 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı. 70 milyon dozdan fazla Pfizer/BioNTech ve Moderna aşısının da dağıtımı gerçekleştirildi.

Johns Hopkins verilerine göre, ABD’de vaka sayısı 27,6 milyonu can kaybı sayısı da 484 bini aşmış durumda. Cuma gününden itibarense artık vaka sayıları 100 binin altına düşmüş görünüyor.

ABD can kaybı ve vaka sayılarında hala tüm ülkeler arasında birinci sırada. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Aralık ayında günlük yeni vaka sayısı 200 binin üzerindeyken, Ocak ayında tek bir günde görülen vaka sayısı 250 bine kadar çıkmıştı.

ABD’de günlük yeni vaka sayıları 100 binin altına düştü. Ancak sağlık yetkililerine göre salgının kontrol altına alınması henüz olası görünmüyor.

Walensky, NBC televizyonunda katıldığı programda sayıların düştüğüne vurgu yapsa da bu düşüşün olağanüstü yüksek bir noktadan olduğunu vurguladı.

Walensky, diğer ülkelerde görülen ve ABD’de tespit edilen yeni varyantların daha çok vaka ve can kaybına neden olacağını dile getirdi.

Corona virüsüne karşı önlemlerin sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Walensky, ‘’Maske takmaya devam etmeliyiz. Salgının yayılmasını önlemek adına alınan tedbirleri devam ettirmeliyiz. Aşıya erişimimiz olur olmaz aşılanmalıyız’’ diye konuştu.

Dr. Walensky ayrıca, virüsün ilk kez İngiltere’de görülen varyantının ABD’de binden fazla kişide tespit edildiğine de değindi ve bu varyantın Mart sonuna kadar baskın tür olacağını söyledi.

Yeni varyantlar korkutuyor

Amerika’da ilk kez Ocak ayı sonunda rastlanılan bulaşıcılığı yüksek Güney Afrika varyantı da bir başka tehdit olmayı sürdürüyor. Amerikan basınında yer alan haberlere göre ülkede görülen varyant sayısı 7’ye ulaştı.

Halk sağlığı yetkilieri Amerika’da yeni varyantların hızla yayıldığı uyarısında bulunuyor. Her ne kadar aşılamada ilerleme sağlansa da varyant sayısının artması halk sağlığını tehdit ediyor.