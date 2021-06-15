“ABD Hem Tehdit Hem İşbirliği Yapılması Gereken Ülke”

Çalışmaya katılanlar ‘‘gelecek 10 yılda Türkiye’nin karşı karşıya geleceği en önemli dış politika olayları’’ arasında ilk sırada yüzde 36,3 ile uluslararası terörizmi gösterdiler. Ekonomik kriz, yüzde 36,1 ile ikinci sırada, Ortadoğu’da çatışmalar 28,6 ile üçüncü sırada yer aldı. Geçen yılın ikincisi Suriye’de savaş ise yüzde 17,5 düşüş göstererek dördüncü seçenek olarak işaretlendi.

Araştırmaya göre, ‘‘Türk dış politikasının en önemli sorunu’’ geçen sene olduğu gibi bu sene de sınır ötesi terörle mücadele. Bu kategoride yüzde 23,5 ile ilk sırada yer alan sınır ötesi terörle mücadeleyi, yüzde 12,3 ile ABD ile ilişkiler, yüzde 11,6 ile Suriye’de YPG/PYD varlığı, yüzde 9,6 ile Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikler izliyor.

Son üç yıldır Türkiye’ye tehdit olan ülkeler listesinde en üst sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri 2021’de de yerini korudu.

ABD hem en büyük tehdit hem de en çok işbirliği yapılması gereken ülke olarak görülüyor

2019’da yüzde 64,5; 2020’de yüzde 70 olan ABD’yi ‘‘tehdit’’ olarak gören katılımcı oranı, bu yıl yüzde 54’e düşse de bu alanda Amerika hala zirvede.

ABD’yi yüzde 41,8 ile İsrail, yüzde 39,4 ile Ermenistan, yüzde 38,7 ile Yunanistan ve yüzde 37,3 ile Fransa takip ediyor. Rusya yüzde 20,7 ile 12. , Çin yüzde 18,9 yüzde ile 13. , Mısır ise yüzde 18,1 ile 15. sırada yer aldı.

İlginç olan; en büyük tehdit görülen ABD’nin en çok işbirliği yapılması gereken ülkeler listesinde de yüzde 31,4 ile yine zirvede yer alması.

ABD’yi yüzde 27,8 ile Rusya, yüzde 23,4 ile Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 23 ile Çin izledi. Geçtiğimiz yıl yüzde 30,2 ile en çok işbirliği yapılması istenen ülkeler listesinin en üstünde olan Türki ülkeler yüzde 20,7 ile bu kez beşinci sıraya geriledi.