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“ABD Her Yıl 80 Bin Kişiye Loto Çekilişiyle Yeşil Kart Verecek”

15.03.2021 02:56 | Son Güncelleme:
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“ABD Her Yıl 80 Bin Kişiye Loto Çekilişiyle Yeşil Kart Verecek”

ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongre’ye sunduğu yeni göçmenlik yasa tasarısıyla, eski Başkan Donald Trump’ın iptal etmek istediği loto çekilişi yoluyla ülkeye alınan göçmen sayısının 55 binden 80 bin kişiye çıkartılması planlanıyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongre’ye sunduğu yeni göçmenlik yasa tasarısına göre, eski Başkan Donald Trump’ın iptal etmek istediği loto çekilişi yoluyla ülkeye alınan göçmen sayısı 55 binden 80 bin kişiye çıkartılacak.

Başkan Biden’ın yeni göçmenlik reformu tasarısında, aralarında binlerce Türk vatandaşının da bulunduğu 11 milyon yasadışı göçmene de Yeşil Kart verilecek, Amerikan vatandaşı olmalarının yolu açılacak.

Demokratların Amerikan Kongresi’ne sunduğu göçmenlik reformu tasarısındaki son durumu ve tasarının yasallaşma sürecini New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut, VOA Türkçe’ye değerlendirdi.

“Her yıl 80 bin kişi loto çekilişi yoluyla ABD’ye kabul edilecek”

Avukat Akbulut, yeni göçmenlik reformu yasa tasarısında ülkeye her yıl Loto çekilişi yoluyla alınan göçmen sayısının arttırılacağını belirterek, “Her sene dünyaya açık bir loto çekilişi yapılıyordu. Her yıl 55 bin kişi bu yolla ABD’ye giriyordu. Yeni tasarıda bu sayıyı yükseltiyorlar. Şimdiye kadar her yıl 55 bin kişinin loto yoluyla alıyordu, bu sayı 80 bin kişiye çıkartılacak” dedi

Başkan Joe Biden’ın göçmenlik reformu yasa tasarısının yasallaşması halinde bu konudaki birçok soruna kalıcı çözümler getireceğini ifade eden Akbulut, “Eski Başkan Trump, ABD’deki göçmenlerin ve göçmen olmayanların haklarını kısıtlayan ve sınırlayan çok sayıda politika değişikliği önerdi ve uyguladı. Ancak Başkan Biden, Trump’ın getirdiği düzenlemeleri yürürlükten kaldırmak için harekete geçip görevdeki daha ilk gününde yeni kararlar imzaladı. Yeni yönetim, Müslüman ve Afrikalılara seyahat yasağının iptali, sınıra duvar inşasının durdurulması, çocuk yaşta ülkeye gelen genç göçmenlere kolaylık sağlayan DACA programının korunması ve güçlendirilmesi hedeflendi” dedi.

“Tasarı yasallaşırsa birçok reform gerçekleşecek”

ABD Başkanı Joe Biden ile Trump’ın göçmenlik konusundaki görüşlerinin ak ve kara gibi farklı olduğunu belirten Akbulut,”Biden, Trump’ın vatandaş olmayanları nüfus sayımından çıkarma planının durdurulması gibi çeşitli konularda politika değişikliğine gideceklerini açıkladı. Başkan Biden ayrıca, statüsü olmayan göçmenlere statü verilmesi ve vatandaşlığa giden yolun açılmasını, dosya yığılmalarını önlemeyi, bekleme sürelerini azaltmayı, Amerika’da vize sürelerini aşan kişilere uygulanan 3 ve 10 yıl süreyle ülkeye yeniden giriş yasağını kaldırmayı amaçlayan aile temelli göçmenlik sistemi reformu gibi değişiklikler Kongre’ye sunuldu” dedi.

Avukat Akbulut tasarıyı,”Bu yasa tasarılarının içeriğini özetlemek gerekirse Amerika’ya yasal göçmenlik sayısını arttırmaya, sınırların güvenilirliğini sağlamaya, geçiş sistemindeki kolaylığı sağlama adına sistemin yenilenmesi ve geliştirilmesi ve sığınma hakkı işlemlerinin daha da süratlenmesi. Orta Amerika ülkelerini 4 milyar dolar tutarında ekonomik yardımda bulunarak Amerika’ya oradan gelecek göçmenlerin sınırlandırılması tasarlıyor özet olarak” şeklinde özetledi.

“11 milyon yasadışı göçmen ABD’de yasallaşacak”

Tasarının en önemli maddesinin ülkede bulunan 11 milyon yasa dışı göçmenin durumunda yapılacak olan değişiklikler olduğunu ifade eden Akbulut, “1 Ocak 2021 tarihi itibariyle fiziki olarak ABD’de yasadışı durumda olanlar için geçici yasal statü sağlanması. Bu kişilerin geçmişleri soruşturulacak. Vergilerini ödemek kaydıyla bu kişilere geçici yasal statü sağlanacak. Bu geçici statü onlara bu ülkede çalışma ve ülke dışına seyahat edebilme imkanı sağlayacak. Bu gurubun için DACA olarak adlandırılanlar da bulunmakta. Belirli kriterleri tamamlayan ABD’deki tarım işçilerine direkt Yeşil Kart verilmesini öngörüyor. Bu Yeşil Kart’ı alan kişiler üç yıl sonra yine bir güvenlik soruşturmasından geçirilecek, İngilizce yeterlilik testleri yapıldıktan sonra Amerikan vatandaşlığı verilecek” dedi.

Göçmenlik reformu tasarısı nasıl yasallaşabilir?

Avukat Akbulut, göçmenlik reformu tasarısının yasallaşma sürecini de şöyle değerlendirdi: “Şu andaki yasa tasarıları hem Senato’ya hem de Temsilciler Meclisi’ne sunulmuş durumda. Bu tasarının yasallaşması için Kongre’nin her iki kanadının onayı gerekiyor. Tasarının yasallaşması için Temsilciler Meclisi’nde salt çoğunluğa, Senato’da ise 100 oyun 60’ına ihtiyaç var. Sorun burada çıkacak. Yasa tasarısı gelip Senato’da kilitlenecek. 10 Cumhuriyetçi oya ihtiyaç duyulacak. Bu durumda Cumhuriyetçiler yasa tasarısındaki bazı maddelerin değiştirilmesini talep edebilir. Bu da bize gösteriyor ki Demokratların yasa tasarısındaki bazı maddeler kesintiye uğrayabilecek. Şu andaki izlenimiz Cumhuriyetçilerin bu yasa tasarısının tümünü tasvip etmediğini gösteriyor. Bu aşamada Demokratlar, eğer bir kilitlenme yaşanırsa 60 senatörün oyuna ihtiyaç duymak yerine başka formüller üretecek. Yasa tasarısının tümünü Temsilciler Meclisi ve Senato’ya sunmak yerine parçalara bölüp yeniden Kongre’ye getirebilirler. Bu şekilde yasayı sunarlarsa Senato’da 60 evet oyu yerine 50 oy yeterli olacaktır. Daha açık değimiyle eğer yasa tasarısını parça parça getirirlerse bu durumda Senato’da 60 oya ihtiyaçları olmayacak. Salt çoğunluk yetecek. Senato’da 60 oy yerine 50 oy yeterli olacak. Tabi buradaki sıkıntı ise eğer parça parça sunulursa bu tasarının yasallaşması çok daha uzun bir zaman alacak. Biden bu yasayı gerek tamamen gerek parça parça da olsa geçirmekte kararlı gözüküyor.”

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