“ABD Her Yıl 80 Bin Kişiye Loto Çekilişiyle Yeşil Kart Verecek”

ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongre’ye sunduğu yeni göçmenlik yasa tasarısına göre, eski Başkan Donald Trump’ın iptal etmek istediği loto çekilişi yoluyla ülkeye alınan göçmen sayısı 55 binden 80 bin kişiye çıkartılacak.

Başkan Biden’ın yeni göçmenlik reformu tasarısında, aralarında binlerce Türk vatandaşının da bulunduğu 11 milyon yasadışı göçmene de Yeşil Kart verilecek, Amerikan vatandaşı olmalarının yolu açılacak.

Demokratların Amerikan Kongresi’ne sunduğu göçmenlik reformu tasarısındaki son durumu ve tasarının yasallaşma sürecini New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut, VOA Türkçe’ye değerlendirdi.

“Her yıl 80 bin kişi loto çekilişi yoluyla ABD’ye kabul edilecek”

Avukat Akbulut, yeni göçmenlik reformu yasa tasarısında ülkeye her yıl Loto çekilişi yoluyla alınan göçmen sayısının arttırılacağını belirterek, “Her sene dünyaya açık bir loto çekilişi yapılıyordu. Her yıl 55 bin kişi bu yolla ABD’ye giriyordu. Yeni tasarıda bu sayıyı yükseltiyorlar. Şimdiye kadar her yıl 55 bin kişinin loto yoluyla alıyordu, bu sayı 80 bin kişiye çıkartılacak” dedi