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ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 23:05 | Son Güncelleme

Türk ve ABD'li yetkililer, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında Ankara Adalet Sarayı'nda bir araya geldi.

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

Ankara Adalet Sarayı'ndaki görüşmeye Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç, aynı büroda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan, Adalet Bakanlığından bazı görevliler ile FBI yetkililerinin de aralarında bulunduğu ABD heyeti katıldı.

11 SAATİ AŞKIN ÇALIŞMA

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna bugün saat 10.00 sıralarında geçen heyetler, burada 11 saati aşkın çalışma yaptı.

Çalışmanın bir kısmında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen ve tutuklu bulunan örgütün "sivil imam"larından Kemal Batmaz jandarma tarafından mahkeme salonuna getirildi. Batmaz'a bazı sorular yöneltildi.

"BU KONUDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Batmaz'ın kimi sorulara "Bu konuda konuşmak istemiyorum" şeklinde yanıtlar verdiği, görüşmede, Batmaz'ın dışında iki kişinin daha telekonferans sistemi üzerinden beyanının alındığı öğrenildi.

ABD heyetinin bugünkü görüşmelerle FETÖ'ye yönelik soruşturmaların ele alındığı bakanlık düzeyindeki heyetler arası görüşme sayısı 6'ya ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ ABD Ankara Adalet Sarayı

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