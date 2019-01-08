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ABD heyeti Türkiye'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2019 11:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki ABD heyeti bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki ABD heyeti bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 2 saat 10 dakika sürdü.

Kalın başkanlığındaki Türk heyetinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik ve diğer ilgililer yer aldı.

Bolton başkanlığındaki ABD heyetinde ise Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi James Jeffrey ve diğer yetkililer bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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