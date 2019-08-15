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ABD heyetinden "Güvenli Bölge" temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 09:59 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığınca, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki askeri heyetin Genelkurmay Başkanlığını ziyaretin ardından Müşterek Harekat Merkezi ile ilgili koordine faaliyetinde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gideceği bildirildi

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki askeri heyet, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretin ardından Şanlıurfa'ya gidecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyareti müteakip, harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordine faaliyetinde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya intikal edecektir." ifadeleri yer aldı.

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ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twit Milli Savunma Bakanlığı "Müşterek Harekat Merkezi"

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