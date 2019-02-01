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ABD Heyetinin Gündeminde Venezuela-Türkiye Ticareti mi Vardı?

01.02.2019 23:10 | Son Güncelleme

ABD Maliye Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, Cuma günü Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Billingslea’nın, Ankara’nın Venezuela ile özellikle altın ticaretini değerlendirmek üzere Türkiye’de bulunduğu iddiası gündeme geldi

ABD Heyetinin Gündeminde Venezuela-Türkiye Ticareti mi Vardı?

ABD Maliye Bakanlığı’nın altın ticareti başta olmak üzere Türkiye ile Venezuela arasındaki ticareti inceleme altına aldığı açıklamalarına karşın Ankara konuya ilişkin sessizliğini koruyor.

ABD Maliye Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, Cuma günü Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Billingslea, Türkiye’de geçen yıl 20 Temmuz’da İran konusundaki sert üslubuyla “yaptırım” işareti vermesiyle tanınıyor. Billingslea, geçen yılki son Ankara ziyaretinde İran’la ticari ilişkiler yürüten iş dünyasıyla biraraya gelmiş ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırım paketine uyulması mesajını vermişti.

Billingslea’nın, Cuma günü ise “Türkiye’yle mali ilişkiler” başlığı altında Ankara’nın Venezuela ile özellikle altın ticaretini değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğü belirtiliyor. ABD tarafı, Billingslea’nın basına yönelik bir programı olmadığı bilgisini paylaşırken, Ankara temaslarına ilişkin de detay paylaşmadı.

Billingslea’nın Ankara temaslarına ilişkin Türk tarafı da sessiz kalmayı tercih etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cuma günü ABD heyetiyle görüşme olduğunu teyit etti ancak bilgi vermedi.

Bu temaslar nedeniyle Venezuela konusunda Ankara’yı hedef alacak ABD kaynaklı ekonomik bir yaptırım kararı alınıp-alınmayacağı tartışılan bir konu oldu. ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton doğrudan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu hedef alırken Ankara destek veriyor.

Erdoğan

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