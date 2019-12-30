ABD Hizbullah Tugayları ve Eş Şebab'ı vurdu

ABD Savunma Bakanı Esper, Irak ve Suriye'de gerekli olması halinde ek adımlar atabileceklerini söyledi.ABD'nin Hizbullah Tugayları mevzilerine yönelik hava saldırısının ardından Savunma Bakanı Mark Esper bir açıklama yaptı. F-15 savaş jetleri tarafından düzenlenen saldırıların başarılı olduğunu belirten Esper gerekli gördükleri takdirde başka saldırılarda da bulunabileceklerini söyledi.

Esper "Kendimizi savunmak ve İran'ı ya da milis gruplarını kötü davranışlardan caydırmak için gerekli gördüğümüz takdirde ek edimlerde bulunacağımızı belirtmek isterim" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) pazar günü Irak ve Suriye'de İran destekli milislere saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu. Açıklamada Hizbullah Tugayları'na (Kataib Hizbullah) ait Irak'ta üç ve Suriye'de iki noktanın vurulduğu belirtildi.

Irak Ordusu da ABD'nin düzenlediği hava saldırının Anbar vilayetinde Suriye sınırındaki mevzileri hedef aldığını doğruladı. Saldırıda 4 milisin öldüğü, 30 milisin de yaralandığı belirtildi. Hizbullah Tugayları'nın bağlı olduğu Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi ise saldırıda 19 milisin öldüğünü ve 35 milisin de yaralandığını duyurdu.