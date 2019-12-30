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  4. ABD Hizbullah Tugayları ve Eş Şebab'ı vurdu

ABD Hizbullah Tugayları ve Eş Şebab'ı vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 30.12.2019 10:45 | Son Güncelleme

ABD, Irak ve Suriye'de Hizbullah Tugayları'na, Somali'de de Eş Şebab milislerine hava saldırısı düzenledi.

ABD Hizbullah Tugayları ve Eş Şebab'ı vurdu

ABD Savunma Bakanı Esper, Irak ve Suriye'de gerekli olması halinde ek adımlar atabileceklerini söyledi.ABD'nin Hizbullah Tugayları mevzilerine yönelik hava saldırısının ardından Savunma Bakanı Mark Esper bir açıklama yaptı. F-15 savaş jetleri tarafından düzenlenen saldırıların başarılı olduğunu belirten Esper gerekli gördükleri takdirde başka saldırılarda da bulunabileceklerini söyledi.

Esper "Kendimizi savunmak ve İran'ı ya da milis gruplarını kötü davranışlardan caydırmak için gerekli gördüğümüz takdirde ek edimlerde bulunacağımızı belirtmek isterim" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) pazar günü Irak ve Suriye'de İran destekli milislere saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu. Açıklamada Hizbullah Tugayları'na (Kataib Hizbullah) ait Irak'ta üç ve Suriye'de iki noktanın vurulduğu belirtildi.

Irak Ordusu da ABD'nin düzenlediği hava saldırının Anbar vilayetinde Suriye sınırındaki mevzileri hedef aldığını doğruladı. Saldırıda 4 milisin öldüğü, 30 milisin de yaralandığı belirtildi. Hizbullah Tugayları'nın bağlı olduğu Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi ise saldırıda 19 milisin öldüğünü ve 35 milisin de yaralandığını duyurdu.

Kerkük yakınlarındaki bir üsse Cuma günü roket saldırısı düzenlenmiş ve saldırıda ABD vatandaşı bir müteahhit hayatını kaybederken 4 Amerikan askeri ve 2 Irak askeri yaralanmıştı.

Somali'de 4 Eş Şebab milisi öldürüldü

ABD Somali'de de yine Pazar günü radikal İslamcı Eş Şebab milislerine hava saldırısı düzenledi. ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) üç saldırıda 4 Eş Şebab milisinin öldüğünü açıkladı. Saldırının Somali hükümetinin onayı ile yapıldığı belirtildi. Qunyo Barrow ve Caliyoow Barrow'da düzenlenen saldırılarda Eş Şebab'a ait iki aracın da imha edildiği ve sivillerin zarar görmediği kaydedildi. Ölenler arasında örgütün üst düzey bir komutanının bulunduğu belirtiliyor.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Pazar günü bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 16'sı öğrenci olmak üzere en az 79 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken saldırının arkasında radikal İslamcı Eş Şebab örgütünün olduğu sanılıyor. Saldırıda iki Türk vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

AFP, dpa / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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