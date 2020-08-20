ABD Hong Kong ile Arasındaki Üç Anlaşmayı Sonlandırdı

Trump yönetimi, “Hong Kong’da yabancı güçlerle işbirliği, terör, yıkıcı ve bölücü faaliyet” olarak geniş kapsamlı şekilde nitelediği suçların ömür boyu hapisle cezalandırılmasını öngören yasayı yürürlüğe koyan Pekin’e karşı Temmuz başından bu yana sert adımlar atıyor. Yeni ulusal güvenlik yasası, Hong Kong’da geçen yıl düzenlenen demokrasi yanlısı ve Pekin yönetimi karşıtı protestolara yanıt olarak değerlendiriliyor.

Trump yönetimi, Çin’in uygulamaya koyduğu yeni ulusal güvenlik yasasına tepki olarak Hong Kong ile ABD arasında imzalanan üç anlaşmanın feshedilerek ya da askıya alınarak sonlandırıldığını açıkladı.

Başkan Donald Trump geçen ay imzaladığı başkanlık kararnamesiyle de Hong Kong’a tanınan ekonomik ve diplomatik ayrıcalıkları sona erdirmişti. Kararname, “Hong Kong'daki demokratik sürece ya da kurumlara zarar verecek eylem ya da politikalardan” sorumlu olduğu ya da bu eylem ya da politikalara müdahil olduğu belirlenen kişilerin Amerika'da mal sahibi olmasının engellenmesini öngörüyordu. Trump'ın Hong Kong pasaportu taşıyanlara uygulanan özel muameleyi de kaldıran kararnamesi ayrıca yetkililere, “Hong Kong'a yapılan ihracatta ruhsat istisnalarını iptal etme” talimatı veriyordu.

Bu kararnameyi Hong Kong lideri Carrie Lam başta birçok Çinli yetkiliye yaptırım izlemişti.

