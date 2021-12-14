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ABD hortum felaketi! En küçük kurban 2 aylık bebek oldu... Evden komşunun bahçesine fırladılar

14.12.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Kentucky eyaletinde meydana gelen hortum felaketinde ölü sayısı 88'e yükselirken 100'den fazla kişinin hala kayıp olduğu açıklandı. Söz konusu felakette ölenlerden birinin ise 2 aylık bebek Oaklynn olduğu açıklandı. Vali Andy Beshear'a göre, sekiz eyalette en az 50 hortum ihbarı yapıldı.

ABD hortum felaketi! En küçük kurban 2 aylık bebek oldu... Evden komşunun bahçesine fırladılar

ABD’nin Kentucky eyaleti Mayfield kentinde oluşan hortum felaketi sonrası çok sayıda bina ve araç zarar gördü. 74 kişi Kentucky'de olmak üzere toplamda yaklaşık 88 kişinin hayatını kaybettiğini belirtilirken 100'den fazla kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

EVİN İÇİNDEN BAHÇEYE FIRLADILAR

Öte yandan 2 aylık bir kız çocuğu, iki gün önce ailesinin evini yerle bir eden Kentucky kasırgasının en genç kurbanlarından biri oldu. Aldığı darbelere dayamayan küçük bebeğin babası Jackie, yaptığı yazılı açıklamada, hortum felaketi sırasında iki çocuğuyla annesinin evinde olduklarını ve bir anda kendilerini komşunun bahçesinde bulduklarını belirtti.

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Anne Jackie, 2 aylık bebeği Oaklynn ile oğlu Dallas’ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ancak bebek Oaklynn’ın dün yaşam savaşını kaybettiğini belirtti. Felaket sırasında küçük bebeğin, bebek koltuğunda olduğu ve buna rağmen ciddi yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, 2 gün yaşam savaşı verdikten sonra hayatını kaybeden bebeğin ağabeyi Dallas’ın ise hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

50 HORTUM MEYDANA GELDİ

Kentucky Valisi Andy Beshear, ABD'nin Ortabatı ve Güney'in bazı kısımlarında yaşanan şiddetli fırtınalarda yaklaşık 74 kişi Kentucky'de olmak üzere toplamda yaklaşık 88 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Kentucky başta olmak üzere sekiz eyalette iki gün içinde 50 hortum bildirildi.


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