ABD Hükümetinden Corona Aşısı Planlaması

ABD hükümeti Corona virüsü aşısının tüm Amerikalılara ücretsiz olarak verilebilmesi için kapsamlı bir plan açıkladı. Federal sağlık daireleri ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Kongre’ye iletilen raporda, Ocak ayında ya da bu yıl sonunda aşamalı şekilde başlaması planlanan aşı kampanyasına ilişkin kapsamlı plan sunuldu. Buna göre, aşıların dağıtımı sürecinde Pentagon rol üstlenecek ancak sivil sağlık çalışanları aşıyı uygulayacak. Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Robert Redfield, Senato’da Kongre üyelerinin sorularını cevapladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve getirdiği bazı yetkililerin kurumun virüse ilişkin yaptığı bazı bilimsel değerlendirmeleri gözden geçirmeye zorlandığına ilişkin endişeler dile getirilmişti. Redfield, CDC’nin bilimsel dürüstlüğüne yönelik olumsuz bir etkinin olmadığını ve kendisi görevde olduğu süre boyunca da böyle bir durumun yaşanmayacağını söyledi. Geçtiğimiz hafta ABD basınında yer alan haberlerde Sağlık Bakanlığı’nda siyasi atamayla görev yapan Michael Caputo’nun CDC’nin her hafta yayımladığı bilimsel raporun editoryal kontrolunu ele geçirmeye çalıştığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz hafta internette paylaşılan görüntülü bir kayıtta Caputo’nun CDC’de çalışan araştırmacıları Başkan Trump’ın seçimi kazanmasını önlemek amacıyla komplo kurmakla suçlamıştı. Robert Redfield, Senato’da soruları cevapladığı oturumda, “Bu tür yanlış suçlamaların yapılması beni derinden üzdü” dedi. Oturumda söz alan Demokrat Partili Washington Senatörü Patty Murray, siyasi müdahalenin hükümetin verdiği sağlık bilgisine kamuoyunda duyulan güveni zedelediğini söyledi. Murray, “Trump yönetimi bilimi derhal bilim adamlarına bırakmalı” dedi. ABD Başkanı Donald Trump Salı günü ABC kanalında katıldığı ve izleyicilerden soruların alındığı etkinlikte aşının 3-4 hafta sonra hazır olabileceğini söylemiş olsa da, Çarşamba günü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yetkililer kamuoyu geneli için yeterli dozda aşının hazır olmasının aylar alabileceğinin altını çizdi. ABD’nin aşı planında öne çıkan unsurlar Aşılama kampanyası konusunda eyaletlere gönderilen kılavuzlarda da, Corona virüsü aşısının uygulanması sürecinin mevsimsel grip ya da daha önce yaşanan salgınlardaki aşı prosedürlerinden daha kapsamlı ve daha karmaşık olduğu belirtildi.

Açıklanan aşı planlamasının önemli unsurları şu şekilde: - Çoğu aşıda 21-28 gün arayla iki ayri doza ihtiyaç olacak. Çift doz aşılar aynı ilaç firmasından olmak zorunda. - Aşının kendisi ücretsiz olacak. Amaç aşının uygulanmasında hastalardan ayrı bir ücret alınmaması. Yetkililer sağlık sigortası olanlar ve olmayanlarla Medicare’den yararlanan kişilerin de ücretsiz olarak aşılanmalarını sağlamaya çalışacak. - Eyaletler ve yerel yönetimler, bazı aşıların soğuk ortamda tutulması ya da dondurulması gerekeceği için, aşıların dağıtımı için kapsamlı ve net plan yapacak. Eyaletler ve belediyeler bir ay içinde bu kapsamlı planları paylaşacak. - Kimlerin hangi aşıyı ne zaman yaptırdığının takip edilmesi için dev bir bilgi teknolojisi çalışmasına ihtiyaç duyulacak. En önemli sorun çok sayıdaki özel sektör ve kamu veri tabanlarının birbiriyle bağlantısının kurulması. ABD kamuoyunda aşı konusunda şüpheci tavır sürüyor. Mayıs ayında Associated Press-NORC tarafından yapılan ortak anket verilerine göre, ankete katılan Amerikalılar’ın yalnızca yarısı aşı yaptıracağını söylüyor. Uzmanlar tüm ülkenin Corona virüsünden korunması için Amerikalılar’ın yüzde 70-90’ının ya aşılanması ya da Corona virüsüne karşı kendi bağışıklığının olması gerektiğine dikkat çekiyor.