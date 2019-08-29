ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

Misyona İngiltere, Avustralya ve Bahreyn destek veriyor. Öte yandan konu Avrupa Birliği savunma bakanlarının da gündeminde.ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı eksenindeki gerginlik devam ederken Washington bölgedeki seyrüsefer güvenliği için askeri operasyona başladı. ABD Donanması'nın öncülüğündeki operasyona İngiltere, Avustralya ve Bahreyn'in de destek verdiği bildiriliyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, hedeflerinin Basra Körfezi'nde seyreden gemilerin güvenliğini garanti altına almak olduğunu söyledi.

İran'ın daha önce Hürmüz Boğazı'nda tankerlere el koyması gerilim yaratmış, ayrıca Washington bölgede son aylarda ticari gemilere yönelik düzenlenen saldırılardan Tahran yönetimini sorumlu tutmuştu.

Misyon ile "başka kötü ve kışkırtıcı tavırların olmaması yönünde gözdağı verileceğini” belirten ABD Savunma Bakanı Esper, misyona başka ülkelerin de destek vermesinin de muhtemel olduğunu belirtti.

Almanya ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, bölgede ticari gemilere eşlik edilmesini öngören misyona katılmayı reddetmişti. Ancak AB içinde, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimler Washington ile Tahran'dan farklı şekillerde yansıtıldığı için, bölgede bulunup kendi izlenimlerini toplayacak bir gözlem misyonunun gönderilmesine dair görüşler de dile getiriliyor.