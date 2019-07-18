ABD Hürmüz planında NATO'dan destek bulamadı

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin korunması için Basra Körfezi'ndeki askeri varlığın artırılması girişimine NATO müttefiklerinden destek bulamadığı öne sürüldü. Alman haber ajansı dpa, ABD'li yetkililerin bu girişime destek aramak için bu hafta Brüksel'de temaslarda bulunduğunu ve NATO müttefiklerine projeyle ilgili bilgi verdiğini bildirdi. ABD'nin planının, Hürmüz Boğazı'nın daha sıkı gözlemlenmesini amaçladığı belirtiliyor.

Uluslararası petrol ticaretinin önemli rotalarından biri olan Hürmüz'de tankerler kısa bir süre önce sabotaj saldırılarına maruz kalmış, ABD de bu saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Yeterli destek yok

Ancak Washington'ın Brüksel'de Salı günü sunduğu girişime başta Türkiye, Almanya ve Fransa olmak üzere bazı NATO üyelerinin kuşkuyla yaklaştığı belirtiliyor. Dpa'nın NATO kaynaklarına dayandırdığı haberde söz konusu ülkelerin Basra Körfezi'ndeki savaş gemilerinin sayısının artırılmasının güvenliği sağlayacağı görüşüne katılmadığı, tam tersine bu şekilde askeri bir çatışma riskinin artacağına inandığı belirtiliyor.