ABD Husiler’i Terör Listesinden Çıkartıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen’deki Husi hareketini 16 Şubat itibariyle yabancı terör örgütleri listesinden çıkartacaklarını açıkladı.

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, bu kararın Yemen’de vahim boyutlardaki insani durum karşısında alındığını bildirdi.

Eski Başkan Donald Trump yönetimi, görevini yeni yönetime devretmesine çok az bir süre kala Husiler’i terör listesine almıştı. Bu karar, Yemen halkı için kritik önem taşıyan yardımların ulaştırılmasının tehlikeye girdiği endişelerini dile getiren insani yardım kuruluşları başta olmak üzere bazı çevrelerden tepki almıştı.

Blinken açıklamasında, “Birleşmiş Milletler, insani yardım kuruluşları, Kongre’nin partiler üstü üyeleri ve diğer bazı çevrelerin, bu grubu terör listesine almanın Yemenliler’in gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaçlara erişimine yıkıcı etki yapabileceği yönündeki uyarılarına kulak verdik” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, Husiler’in terör listesinden çıkarılmasının, ilgili ABD politikalarının, dünyanın en kötü insani krizi olarak görülen bu durumdan acı çekenlere yardımların ulaştırılmasını engellememesini amaçladığını vurguladı. Blinken, “Yemen’deki insani krizi hafifletmeye odaklanarak, Yemenli tarafların da aynı şekilde diyaloga geçmeye odaklanacaklarını umuyoruz” dedi.