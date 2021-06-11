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ABD Hutilerle Bağlantılı Bir Ağa Yaptırım Kararı Aldı

11.06.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD yönetimi Yemen'de isyancı Hutilere finansal destek sağlayan uluslararası bir ağı yaptırım listesine aldı. Listede Türkiye'den kurumlar da bulunuyor

ABD Hutilerle Bağlantılı Bir Ağa Yaptırım Kararı Aldı

ABD yönetimi, Yemen’de İran destekli Hutilere finansal destek sağladığı iddiasıyla bir grup kaçakçı ismi yaptırım listesine aldı. Söz konusu grubun milyonlarca dolarlık bir kaynağı Hutilere aktardığı belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Yemen, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Somali ve Hindistan’dan kişileri bu kapsamda yaptırım listesine aldı. Aynı kararda İstanbul, Dubai ve Sanaa’da bulunan bazı kurumlar da yaptırım listesine dahil edildi.

Hazine Bakanlığı açıklamasında “Bu ağ, İran petrolü ve benzeri emtiaların satışından milyonlarca dolar elde ediyor ve daha sonra bunu, birden fazla ülkedeki karmaşık bir aracılar ağı ve takas yöntemiyle Yemen’deki Huti’lere aktarıyor” denildi.

Alınan yaptırım kararlarına göre bu kişi ve kurumların Amerika’daki varlıkları dondurulurken Amerikalı firmaların bu kişi ve şahıslarla iş yapmaları da yasaklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “ABD, Yemen’deki çatışmaların çözümü için müzakerelere başlaması ve Hutilerin ateşkesi kabul etmesi için baskı yapmayı sürdürecek” ifadelerini kullandı.

Yemen’de 2014 yılından buy ana Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle isyancı Huti grupları arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ülkede süren iç savaş nedeniyle onbinlerce kişi hayatını kaybederken ülke nüfusunun yüzde 80’i açlık tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

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