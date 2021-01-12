ABD İç Güvenlik Bakanlığı Vekili Chad Wolf İstifa Etti

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nı vekaleten yürüten Chad Wolf, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Wolf’un istifası geçen hafta yaşanan Kongre saldırısının ardından geldi. Bakanlık, Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreninin güvenliğinden sorumlu.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada Wolf’un bu gece yerel saatle 23.59'da görevinden ayrılacağı bildirildi. Açıklamada Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi yöneticisi Pete Gaynor'un, görevi devralacağı kaydedildi.

İç Güvenlik Bakanlığı çalışanlarına bugün bir e-posta gönderen Wolf, ayrılık gerekçesinin, bu göreve uygunluğuyla ilgili alınan mahkeme kararlarından kaynaklandığını söyledi; "Bu adımı attığım için üzgünüm, çünkü niyetim bu yönetimin sonuna kadar bakanlık hizmetinde olmaktı’’ dedi. Beyaz Saray’dan istifa ile ilgili açıklama gelmedi.

Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komisyonu Başkanı Demokrat Bennie Thompson, federal yargıcın Wolf’un hukuka aykırı bir şekilde atandığına dair kararını iki ay önce aldığına dikkat çekerek, istifanın arkasındaki nedenin "tartışmalı" olduğunu söyledi.