HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, “yüksek tehdit” uyarısı yayınladı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, “yüksek tehdit” uyarısı yayınladı

27.01.2021 22:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (NSA), Başkan Joe Biden’ın görevi devralmasının ardından Biden karşıtı ve aşırılık yanlısı grupların potansiyel tehdidini gerekçe göstererek ülke çapında “yüksek tehdit” uyarısı yayınladı.ABD’de 6 Ocak’taki kanlı Kongre baskının etkileri devam ediyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (NSA), Başkan Joe Biden’ın görevi devralmasının ardından Biden karşıtı ve aşırılık yanlısı grupların potansiyel tehdidini gerekçe göstererek ülke çapında “yüksek tehdit” uyarısı yayınladı.

ABD’de 6 Ocak’taki kanlı Kongre baskının etkileri devam ediyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı (NSA) tarafından, Başkan Joe Biden’ın görevi devralmasının ardından Biden karşıtı ve aşırılık yanlısı grupların potansiyel tehdidini gerekçe göstererek ülke çapında “yüksek tehdit” uyarısı yayınladı.
Uyarıda, "hükümet yetkisinin kullanılması ve başkanlık geçişinden memnun olmayan bireylerin" bir tehdit oluşturabileceği belirtilerek, “Hükümet otoritesinin kullanılması ve başkanlık geçişi konusunda hayal kırıklığına uğramış bireylerin, çeşitli aktörler tarafından şiddet olayları çıkarmak için kullanılabileceğinden endişe ediyoruz” denildi.

NSA, 20 Ocak’ta gerçekleşen devir teslimin ardından saldırı tehdidinin devam ettiğini belirterek, gerçekleşebilecek planlı bir saldırıya ilişkin bir bilginin bulunmadığını aktardı. NSA ayrıca, aşırılık yanlısı grupların seçilmiş yetkilileri ve hükümet tesislerini hedef alabileceğine dikkat çekti.
NSA, geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden Covid-19 kısıtlamalarının, Biden’ın Başkanlık seçimlerinde eski ABD Başkanı Donald Trump’ı yenilgiye uğratması, polis şiddeti ve yasadışı göç nedeni ile tehditleri arttırdığını açıkladı.
Bakanlık, halkı şüpheli faaliyet ve şiddet tehditlerini bildirmeye çağırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdıMardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı
Dil yarası neden olur ve ne iyi gelir?Dil yarası neden olur ve ne iyi gelir?

En Çok Okunan Haberler

İsveç, Pfizer'a ödeme yapmayı durdurdu

İsveç, Pfizer'a ödeme yapmayı durdurdu

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntü Trabzon'dan! Tüm mahalleli seferber oldu

Görüntü Trabzon'dan! Tüm mahalleli seferber oldu

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

Babası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü! Acı detay ortaya çıktı

Babası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü! Acı detay ortaya çıktı

Ankara'da şeriat çağrısı yapan provakatif bildirileri dağıtan şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da şeriat çağrısı yapan provakatif bildirileri dağıtan şüpheli gözaltına alındı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.