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ABD İç Güvenlik Bakanlığında istifalar devam ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 09:44 | Son Güncelleme

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen’in, sınırda kaçak göçmen sıkıntısı yüzünden istifasını açıklamasından sonra teknik olarak yerine geçmesi gereken Claire Grady de istifasını verdi.ABD Başkanı Donald Trump’ın İç Güvenlik Bakanlığında (DHS) yaptığı üst düzey operasyon sonuç vermeye devam ediyor.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen’in, sınırda kaçak göçmen sıkıntısı yüzünden istifasını açıklamasından sonra teknik olarak yerine geçmesi gereken Claire Grady de istifasını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İç Güvenlik Bakanlığında (DHS) yaptığı üst düzey operasyon sonuç vermeye devam ediyor. İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen’in, sınırda kaçak göçmen sıkıntısı yüzünden istifa etmesinin ardından teknik olarak yerine geçmesi gereken Claire Grady de istifasını verdi. Grady’nin istifasını Trump’ın teammülleri ihlal ederek kendisinin yerine Gümrük ve Sınır Koruma Başkanı Kevin McAleenan’ı İç Güvenlik Bakanlığı görevine getirmesi yüzünden verdiği bildirildi.
Grady, Savunma ve İç Güvenlik Bölümlerinde 28 yıldan fazla deneyime sahip üst düzey memurdu. Henüz net olarak açıklanmasa da Gizli Servis Müdürü Randolph Alles’in da istifa etti bilgileri geliyor.

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