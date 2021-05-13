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ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nda Yurtiçi Terör Odaklı Yeni Birim

13.05.2021 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senato Bütçe Komisyonu’nun Çarşamba günkü oturumunda konuşan Bakan Mayorkas yeni birimin “sağlam ve zamanında istihbaratla, yurtiçi aşırıcılık tehdidiyle mücadele için gerekli uzmanlık alanı oluşturulmasını sağlayacağını” belirtti

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nda Yurtiçi Terör Odaklı Yeni Birim

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yurtiçinde şiddet eğilimli aşırıcılıkla mücadele çalışmaları yürütmek üzere bakanlık bünyesinde yeni bir istihbarat birimi kurulduğunu söyledi.

Senato Bütçe Komisyonu’nun Çarşamba günkü oturumunda konuşan Bakan Mayorkas bu yeni birimin “sağlam ve zamanında istihbaratla, yurtiçi aşırıcılık tehdidiyle mücadele için gerekli uzmanlık alanı oluşturulmasını sağlayacağını” belirtti.

Bakanlık ayrıca Önleme Programları ve İşbirliği Merkezi adıyla oluşturulan birim için gerekli kaynakları da güçlendirmeyi planlıyor.

Bakan Mayorkas’ın konuştuğu Senato oturumu, yurtiçi terör tehdidiyle ilgili endişelerin büyüdüğü bir dönemde düzenlendi. Emniyet güçleri, eski Başkan Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak’ta Kongre binasına saldırmasının ardından ülkedeki şiddet eğilimlerine sahip aşırıcıların güç kazanmış olabileceği uyarısında bulunuyor.

Başkan Joe Biden yurtiçi terörle mücadeleyi öncelikli hedefleri arasına koydu ve Ocak ayında, Ulusal İstihbarat Başkanlığı Dairesi’ne (ODNI) yurtiçinde aşırıcılığın oluşturduğu tehditlerin araştırılması görevini verdi.

ODNI’nın bu araştırma sonucunda Mart ayında yayınlanan raporunda, yurtiçindeki şiddet eğilimli aşırıcıların 2021 yılında ülkeye yönelik tehditlerinin artacağı uyarısı yapıldı.

Raporda, “Seçimlerde hile yapıldığı iddiaları, Kongre binasına yönelik saldırı, Corona virüsü pandemisi ve şiddete teşvik eden komplo teorileri gibi sosyo-politik durumlar bu yıl yurtiçindeki bazı şiddet yanlısı aşırıcıları neredeyse kesin olarak şiddet eylemlerine yöneltecek” ifadeleri yer aldı.

FBI’ın terörle mücadele biriminin başkanı Jill Sanborn geçen ay Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, 2019 yılının, Oklahoma kentinde 1995 yılındaki bombalı saldırıdan bu yana yurtiçi aşırıcı eylemler nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı yıl olduğunu söylemişti.

Sanborn ayrıca, 2015-2020 yılları arasında ülkede yaşanan terör saldırıları arasında en ölümcül olanlarının, ırka ya da etnisitiye dayalı aşırıcı şiddet eylemleri olduğunun altını çizmişti.

Adalet Bakanlığı, yurtiçi terör ve şiddet yanlısı aşırıcılıkla mücadele için 100 milyon dolarlık ek bütçe talep etti.

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