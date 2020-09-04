ABD İç Güvenlik Bakanlığı’ndan Rusya Uyarısı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Rusya’nın Amerikan kamuoyunun seçim güvenliğine ve posta yoluyla oy kullanılmasının geçerliliğine duyduğu güveni sarsmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

“Yalnızca resmi kullanım için” ibaresinin bulunduğu bir bültende, İç Güvenlik Bakanlığı’nın İstihbarat ve Analiz Ofisi, Rusya’nın seçim sürecine duyulan güveni sarsmak amacıyla, posta yoluyla oy kullanılmasına ve Corona virüsü salgını döneminde değişen oy kullanma uygulamalarına yönelik eleştirileri büyük olasılıkla yaymaya devam edeceği belirtildi.

Bakanlık yazısında, Ağustos ayı ortasında, Rus devlet medyası organlarının ve bunlara bağlı internet sitelerinin posta yoluyla oy kullanılmasının yaygınlaşmasına ilişkin eleştirilere yer verdiği kaydedildi.

Bu internet sitelerinin, tarihi geçmiş seçmen kayıtları sebebiyle aslında oy kullanma hakkı olmayan kişilere pusula gönderilebileceğini iddia ettiği, çok sayıda pusulanın kaybolabileceği ve usulsüzlüğe açık hale gelebileceğini öne sürdüğü belirtildi.

İç Güvenlik Bakanlığı’nın yazısında, Mart ayından bu yana Rus medya organlarının posta yoluyla oy kullanılmasına duyulan güveni sarsmayı amaçladığı, bu yöntemin usulsüzlük yapılmasına fırsat verdiğini iddia ettikleri belirtildi.