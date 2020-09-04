ABD İç Güvenlik Bakanlığı’ndan Rusya Uyarısı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Rusya’nın Amerikan kamuoyunun seçim güvenliğine ve posta yoluyla oy kullanılmasının geçerliliğine duyduğu güveni sarsmaya çalıştığı uyarısında bulundu.
“Yalnızca resmi kullanım için” ibaresinin bulunduğu bir bültende, İç Güvenlik Bakanlığı’nın İstihbarat ve Analiz Ofisi, Rusya’nın seçim sürecine duyulan güveni sarsmak amacıyla, posta yoluyla oy kullanılmasına ve Corona virüsü salgını döneminde değişen oy kullanma uygulamalarına yönelik eleştirileri büyük olasılıkla yaymaya devam edeceği belirtildi.
Bakanlık yazısında, Ağustos ayı ortasında, Rus devlet medyası organlarının ve bunlara bağlı internet sitelerinin posta yoluyla oy kullanılmasının yaygınlaşmasına ilişkin eleştirilere yer verdiği kaydedildi.
Bu internet sitelerinin, tarihi geçmiş seçmen kayıtları sebebiyle aslında oy kullanma hakkı olmayan kişilere pusula gönderilebileceğini iddia ettiği, çok sayıda pusulanın kaybolabileceği ve usulsüzlüğe açık hale gelebileceğini öne sürdüğü belirtildi.
İç Güvenlik Bakanlığı’nın yazısında, Mart ayından bu yana Rus medya organlarının posta yoluyla oy kullanılmasına duyulan güveni sarsmayı amaçladığı, bu yöntemin usulsüzlük yapılmasına fırsat verdiğini iddia ettikleri belirtildi.
Aynı yazıda, Rusya’nın ABD kamuoyunun seçimlere duyulan güveni sarsmak amacıyla, ABD seçim sisteminde aksaklıkların, yozlaşmanın ve yabancı müdahalenin olduğuna ilişkin iddiaları teşvik ederek trol faaliyetlerini yoğunlaştırmasının olası olduğuna dikkat çekildi.
İç Güvenlik Bakanlığı’ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Rusya ise ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını yalanlıyor. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun Demokrat Başkanı Adam Schiff, söz konusu bakanlığın uyarılarının, Rusya’nın ABD’de demokratik sürece güven duyulmamasını sağlamaya çalıştığına ilişkin kaygısını doğruladığını söyledi.
Adam Schiff, posta yoluyla oy kullanılmasını hedef alan “Rusya’nın Başkan Donald Trump’ın ve Adalet Bakanı William Barr gibi yetkililerin bu konudaki yıkıcı ve yanlış iddialarını tekrarladığını” belirtti.
Trump sık sık posta yoluyla oy kullanmanın seçimde usülsüzlüklere yol açacağını söylüyor.