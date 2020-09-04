HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’ndan Rusya Uyarısı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’ndan Rusya Uyarısı

04.09.2020 19:15 | Son Güncelleme

Bakanlık, Rusya’nın Amerikalılar’ın seçim güvenliğine ve posta yoluyla oy kullanılmasının geçerliliğine duyduğu güveni sarsmaya çalıştığı uyarısında bulundu

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’ndan Rusya Uyarısı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Rusya’nın Amerikan kamuoyunun seçim güvenliğine ve posta yoluyla oy kullanılmasının geçerliliğine duyduğu güveni sarsmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

“Yalnızca resmi kullanım için” ibaresinin bulunduğu bir bültende, İç Güvenlik Bakanlığı’nın İstihbarat ve Analiz Ofisi, Rusya’nın seçim sürecine duyulan güveni sarsmak amacıyla, posta yoluyla oy kullanılmasına ve Corona virüsü salgını döneminde değişen oy kullanma uygulamalarına yönelik eleştirileri büyük olasılıkla yaymaya devam edeceği belirtildi.

Bakanlık yazısında, Ağustos ayı ortasında, Rus devlet medyası organlarının ve bunlara bağlı internet sitelerinin posta yoluyla oy kullanılmasının yaygınlaşmasına ilişkin eleştirilere yer verdiği kaydedildi.

Bu internet sitelerinin, tarihi geçmiş seçmen kayıtları sebebiyle aslında oy kullanma hakkı olmayan kişilere pusula gönderilebileceğini iddia ettiği, çok sayıda pusulanın kaybolabileceği ve usulsüzlüğe açık hale gelebileceğini öne sürdüğü belirtildi.

İç Güvenlik Bakanlığı’nın yazısında, Mart ayından bu yana Rus medya organlarının posta yoluyla oy kullanılmasına duyulan güveni sarsmayı amaçladığı, bu yöntemin usulsüzlük yapılmasına fırsat verdiğini iddia ettikleri belirtildi.

Aynı yazıda, Rusya’nın ABD kamuoyunun seçimlere duyulan güveni sarsmak amacıyla, ABD seçim sisteminde aksaklıkların, yozlaşmanın ve yabancı müdahalenin olduğuna ilişkin iddiaları teşvik ederek trol faaliyetlerini yoğunlaştırmasının olası olduğuna dikkat çekildi.

İç Güvenlik Bakanlığı’ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Rusya ise ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını yalanlıyor. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun Demokrat Başkanı Adam Schiff, söz konusu bakanlığın uyarılarının, Rusya’nın ABD’de demokratik sürece güven duyulmamasını sağlamaya çalıştığına ilişkin kaygısını doğruladığını söyledi.

Adam Schiff, posta yoluyla oy kullanılmasını hedef alan “Rusya’nın Başkan Donald Trump’ın ve Adalet Bakanı William Barr gibi yetkililerin bu konudaki yıkıcı ve yanlış iddialarını tekrarladığını” belirtti.

Trump sık sık posta yoluyla oy kullanmanın seçimde usülsüzlüklere yol açacağını söylüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERReymen sürpriz bir aşka yelken açtıReymen sürpriz bir aşka yelken açtı
ABD'nin New York kentinde yeni George Floyd vakasıABD'nin New York kentinde yeni George Floyd vakası
AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Şimdi hastanede! 72 saatte 5 düğüne gitmiş
Şimdi hastanede! 72 saatte 5 düğüne gitmiş
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Diğer Haberler
Rus savaş uçağı, Norveç uçağını engelledi
Rus savaş uçağı, Norveç uçağını engelledi
Rus savaş uçağı, Norveç uçağını engelledi
Rus savaş uçağı, Norveç uçağını engelledi
Son dakika: İsrail, Kosova'yı bağımsız ülke olarak tanıdı
İsrail, Kosova'yı bağımsız ülke olarak tanıdı
Irak'ta koronavirüs vakaları patladı! En yüksek sayılar tespit edildi
Komşuda vaka sayıları patladı! Salgının başından bu yana rekor...
ABD'nin New York kentinde yeni George Floyd vakası
ABD'nin New York kentinde yeni George Floyd vakası
Animasyon dünyasının ilk başörtülü süper kahramanı!
Animasyon dünyasının ilk başörtülü süper kahramanı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.