ABD İç Güvenlik Bakanlığı’ndan Seçim Güvencesi

Wolf, online yayınlanan basın toplantısında ‘‘Bu seçimlerde herhangi bir aktörün oyları manipüle etmeyi başardığına dair kanıt yok’’ dedi.

İstihbarat çevrelerinin 2016 seçimlerine Rusya ve diğer bazı aktörlerin müdahale ettiğine dair kesin kanaatleri bu endişeyi körüklüyor.

ABD’de, erken veya posta yoluyla oy kullanma dahil oy verme işlemi bu akşam sona eriyor. Amerikalılar bu seçim sürecinde yabancı ülkelerin seçime müdahalesi konusunda endişeli.

ABD hükümeti ve özel siber güvenlik şirketleri son dönemde Rusya, Çin ve İran’ın bazı casusluk girişimlerini engellese de 2016’daki boyutta bir seçimlere müdahale girişimiyle bu yıl karşılaşılmadığı belirtiliyor.

Wolf, ayrıca seçim sonuçlarının alınması dahil sürecin uzun sürebileceği uyarısında bulundu ve bunun bilincinde olunması gerektiğini kaydetti.

Georgia'da teknik sorun

Bu arada bazı yerlerde oy verme işlemi sırasında teknik sorunlar meydana geldi. Bunlardan biri Georgia eyaletinin Spalding ilçesi. Seçim yetkilisi Marcia Ridley, yerel basına yaptığı açıklamada ilçede oy verme sisteminin çöktüğünü bildirdi.

Yerel basında seçim noktalarına geçici pusulalar gönderilerek seçmenlerin sistemdeki aksaklığa rağmen oy kullanmasının sağlandığı belirtildi. Reuters haber ajansına konuşan iki yetkili teknik arızanın devam ettiğini kaydetti.

ABD’de bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle posta yoluyla erken kullanılan oyların seçim sonucunun seçim gecesinden daha geç alınmasına neden olacağı sanılıyor. Başkan Donald Trump seçim kampanyası boyunca sık sık posta yoluyla oy kullanmaya karşı olduğunu söylemiş ve bunun seçim hileleriyle yolsuzluğa yol açabileceğini kaydetmişti. Başkan, sürecin Anayasa Mahkemesi’ne kadar taşınabileceği uyarısında bulunmuştu.

