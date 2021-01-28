HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan uyarı: Kongre saldırısı sonrası 'iç terör' tehdidi arttı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan uyarı: Kongre saldırısı sonrası 'iç terör' tehdidi arttı

28.01.2021 17:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan uyarı: Kongre saldırısı sonrası 'iç terör' tehdidi arttı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, son başkanlık seçimlerinin sonucundan memnun olmayan aşırı grupların, 6 Ocak'ta Amerikan Kongresi'ne düzenlenen saldırıyla cesaretlenip daha büyük bir tehlikeye dönüştüğü uyarısında bulundu. Bakanlığı göre, ABD'de "iç terör" tehdidi arttı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı**, son başkanlık seçimlerinin sonucundan memnun olmayan aşırı grupların, 6 Ocak'ta Amerikan Kongre**si'ne düzenlenen saldırı**y**la cesaretlenip daha büyük bir tehlikeye dönüştüğü uyarısında bulundu. Bakanlığı göre, ABD'de "iç terör" tehdidi arttı.

Bakanlığın güvenlik uyarısında, "Devlet otoritesinin kullanılması ve başkanlığın el değiştirmesine itirazı olan aynı zamanda sahte anlatılarla kışkırtılmış başka şikayetleri de olduğuna inanan, ideolojik amaçlı şiddet yanlısı bazı aşırı görüşlülerin, şiddeti kışkırtmayı ya da şiddet eylemlerini sürdürebileceklerine işaret eden bilgiler var" deniliyor.

"Şiddet yanlısı aşırı görüşlüler" diye nitelenen kesimlerin, Kongre binasına yapılan saldırıdan cesaret alarak "seçilmiş yetkilileri ve resmi kurumları hedef alabilecekleri" de belirtiliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık bir yıldır ilk kez güvenlik uyarısı yayımladı.

6 Ocak'ta neler yaşandı?

ABD Kongresi'nin Joe Biden'ın seçim zaferini tescil etmek üzere toplandığı 6 Ocak'ta Donald Trump, Beyaz Saray önünde toplanan binlerce destekçesine hitaben konuşarak, aslında seçimi kendisinin kazandığı ama seçim zaferinin çalındığı yolundaki temelsiz iddialarını yinelemişti.

Trump, "Eğer sonuna kadar savaşmazsanız bir ülkeniz kalmayacak" demişti.

Kalabalık bunun ardından Kongre binasına yürümüş, güvenlik barikatlarını aşarak binaya girmişti. Olaylarda biri polis olmak üzere beş kişi hayatını kaybetmişti.

Savcılar, şu ana kadar saldırıyla ilgili olarak 400 zanlı belirlediklerini ve 135 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

"Ayaklanmaya teşvik" ile suçlanan eski Başkan Trump hakkında, Senato'daki azil yargılaması Şubat ayında başlayacak.

Kongre baskınıyla ilgili olarak kimliği belirlenen 400 kişiden 135'i gözaltına alındı

Kongreyi basanlar Telegram'da alkışlandı

Regan Morris, BBC News, Los Angeles

Hükümet Amerikalıları, 6 Ocak'taki Kongre baskınından cesaret bulan "şiddet yanlısı aşırı görüşlülere" karşı uyanık olmaya çağırırken, ülkede bir çok kişi Kongre'yi basanların kutlanması gereken "yurtseverler" olduklarını düşünüyor.

Twitter ve Facebook'taki aşırı sağcı hesapların kapanmasından sonra sosyal medya haberleşme sitelerinden Telegram üzerinden iletişime geçmeye başlayan bir çok aşırı sağcı grupta, Kongre'yi basanlar "özgürlük savaşçısı kahramanlar" olarak alkışlandı.

Sohbet kanalları Donald Trump'a destek, QAnon gibi temelsiz komplo teoileri ve Yahudi düşmanı komplo iddialarıyla dolup taşıyor.

Bu tür sitelerde kimin sahte kimlikle hareket ettiği kimin gerçek kişi olduğu bile anlaşılmıyor ve bazı paylaşımlar son derece nefret ve saldırganlık içeriyor. Bir çoğunda bugüne ilişkin en basit gerçekler inkar ediliyor ve şiddet çağrıları yapılıyor.

Paylaşımların çoğu da Donald Trump'ın hala başkanlık koltuğunda olması gerektiğine inanan gerçek destekçileri tarafından yapılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
İngiltere'den Türkiye açıklaması!İngiltere'den Türkiye açıklaması!
Nasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yoluNasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yolu

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Süper mini şortuyla pişti oldu!

Süper mini şortuyla pişti oldu!

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

BioNTech-Pfizer: 'Covid-19’un yeni türü için yeni bir aşı geliştirmeye ihtiyaç yok'

BioNTech-Pfizer: 'Covid-19’un yeni türü için yeni bir aşı geliştirmeye ihtiyaç yok'

Fransa'da korona yasağını delen restorana yoğun ilgi

Korona yasağını delen restorana yoğun ilgi

Çin’de köpeğin hasta sahibine olan vefası duygulandırdı

Köpeğin hasta sahibine vefası duygulandırdı

Büyük panik: Koronayla aynı patojen kilometrelerce ötede çıktı!

Büyük panik: Koronayla aynı patojen kilometrelerce ötede çıktı!

İngiltere'den Türkiye açıklaması!

İngiltere'den Türkiye açıklaması!

Nijerya açıklarında Türk gemicileri kaçıran korsanlarla ilk irtibat sağlandı

Nijerya açıklarında Türk gemicileri kaçıran korsanlarla ilk irtibat sağlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.