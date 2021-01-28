ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan uyarı: Kongre saldırısı sonrası 'iç terör' tehdidi arttı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı**, son başkanlık seçimlerinin sonucundan memnun olmayan aşırı grupların, 6 Ocak'ta Amerikan Kongre**si'ne düzenlenen saldırı**y**la cesaretlenip daha büyük bir tehlikeye dönüştüğü uyarısında bulundu. Bakanlığı göre, ABD'de "iç terör" tehdidi arttı.

Bakanlığın güvenlik uyarısında, "Devlet otoritesinin kullanılması ve başkanlığın el değiştirmesine itirazı olan aynı zamanda sahte anlatılarla kışkırtılmış başka şikayetleri de olduğuna inanan, ideolojik amaçlı şiddet yanlısı bazı aşırı görüşlülerin, şiddeti kışkırtmayı ya da şiddet eylemlerini sürdürebileceklerine işaret eden bilgiler var" deniliyor.

"Şiddet yanlısı aşırı görüşlüler" diye nitelenen kesimlerin, Kongre binasına yapılan saldırıdan cesaret alarak "seçilmiş yetkilileri ve resmi kurumları hedef alabilecekleri" de belirtiliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık bir yıldır ilk kez güvenlik uyarısı yayımladı.

6 Ocak'ta neler yaşandı?

ABD Kongresi'nin Joe Biden'ın seçim zaferini tescil etmek üzere toplandığı 6 Ocak'ta Donald Trump, Beyaz Saray önünde toplanan binlerce destekçesine hitaben konuşarak, aslında seçimi kendisinin kazandığı ama seçim zaferinin çalındığı yolundaki temelsiz iddialarını yinelemişti.