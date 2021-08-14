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ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan Yeni Terör Uyarısı

14.08.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yeni terör uyarı bülteninde, şiddet yanlısı aşırılık yanlılarının, Corona virüsü varyantlarının yayılmasının ardından kısıtlamaların yeniden uygulanmasını, saldırı düzenleme gerekçesi olarak görebileceğini bildirdi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan Yeni Terör Uyarısı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yeni terör uyarı bülteninde, şiddet yanlısı aşırılık yanlılarının, Corona virüsü varyantlarının yayılmasının ardından kısıtlamaların yeniden uygulanmasını, saldırı düzenleme gerekçesi olarak görebileceğini bildirdi.

Bakanlık bülteninde ayrıca, New York ve Washington'a yapılan 11 Eylül saldırılarının 20’nci yıldönümü ve dini bayramlar döneminde "hedefli şiddet" riski konusunda uyardı.

İç Güvenlik Bakanlığı, Corona virüsü ile ilgili stresin "toplumsal gerilim ve gerginliklerin artmasına katkıda bulunduğunu, ülke içi şiddet yanlısı aşırılık yanlılarının çeşitli komplolarını tetiklediğini ve bu yıl daha fazla şiddete katkıda bulunabileceğini" kaydetti.

Bakanlık geçen Mayıs ayında yayınlanan bir bültende, yerel aşırılık yanlılarının daha geniş bir hedef yelpazesine yönelik saldırılar başlatmak için, bu yılın başlarında yapılan Corona virüsü kısıtlamalarını hafifletme hamlelerinden yararlanabileceği konusunda uyarmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yeni uyarı bülteninde ayrıca, El Kaide'nin Arap Yarımadası kolunun, dört yıl aradan sonra "Inspire" (İlham) dergisinin ilk İngilizce versiyonunu yayınladığına dikkat çekti. Bakanlığa göre göre bu yayın, şiddet yanlısı yabancı militanların ABD'li takipçilere hala, saldırılara katılmaları için ilham vermeye çalıştığının kanıtı.

Bakanlık, Rus, Çin ve İran hükümetleriyle bağlantılı medya kuruluşlarının, Corona virüsünün kökenleri ve aşıların etkinliği hakkındaki komplo teorilerini "tekrar tekrar" gündeme getirdiği konusunda da uyardı.

Bakanlık, dezenformasyonu "çözmek" ve mümkünse "önlemek" için "yetkili bilgi kaynaklarını" desteklediğini söyledi.

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