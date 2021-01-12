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  4. ABD İç Güvenlik Bakanlığını vekaleten yürüten Chad Wolf istifa etti

ABD İç Güvenlik Bakanlığını vekaleten yürüten Chad Wolf istifa etti

12.01.2021 02:11 | Son Güncelleme:
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ABD İç Güvenlik Bakanlığını vekaleten yürüten Chad Wolf istifa etti

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf'un Pazartesi günü görevinden ayrılacağı bildirildi. Wolf'un istifasının, ABD Başkanı Trump'ın ABD-Meksika sınırındaki duvarı ziyaretinden bir gün önce gelmesi dikkat çekti.

Başkan Donald Trump, geçtiğimiz hafta Wolf'un kalıcı İç Güvenlik Bakanlığı adaylığını geri çekmişti.

Daha önce yaptığı açıklamada 20 Ocak'a kadar görevinin başında kalmayı planladığını söyleyen Wolf, yerine Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'nu yöneten Pete Gaynor'un atanacağını söyledi.

TRUMP'IN ZİYARETİ ÖNCESİ İSTİFA ETTİ

İstifa, Trump'ın ABD-Meksika sınır duvarını ziyaret etmeye hazırlanmasından bir gün önce geldi.

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Geçen hafta Wolf, Trump'tan ve seçilmiş tüm yetkililerden Kongre Binası'nda meydana gelen "şiddeti kınamalarını" istemişti.

Wolf, siyasi koridorun her iki tarafındaki şiddeti özellikle kolluk kuvvetlerine yönelik olarak kınadığını söylemişti.

Wolf, “Şu anda Başkan'ın bazı taraftarlarının şiddeti siyasi amaçlara ulaşmak için bir araç olarak kullandığını görüyoruz” diye tweet atmış ve bunu kabul edilemez olarak nitelendirmişti. (AA)

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