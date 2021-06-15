ABD İç Terör Tehdidine Karşı Planını Açıkladı

Biden yönetimi, beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı gruplarla milislerin olası terör eylemlerini önleme amacıyla yeni bir strateji açıkladı. Amerika Adalet Bakanı Merrick Garland tarafından bugün sunumu yapılan plan, bu grupların ABD Kongre Binası’na saldırısından beş ay sonra açıklandı. 30 sayfalık plan, Beyaz Saray, federal ve yerel yetkililer ile sosyal medya şirketleri arasında bilgi paylaşımının arttırılmasını öngörüyor, tehditlerin belirlenmesi ve önlemesi için ek kaynaklarla Amerikalılar’ın tehlikeli gruplara katılmasını engellemek üzere oluşturulacak caydırıcı önlemleri içeriyor. Yönetim, bu yılın başlarında beyazların üstünlüğünü savunan ırkçıları ve milis gruplarını en büyük ulusal güvenlik tehditleri olarak nitelendiren kapsamlı bir değerlendirme yapmıştı. Konu, Başkan Donald Trump destekçilerinin Biden'ın seçim zaferini engellemek için 6 Ocak'ta Kongre Binası'na düzenlediği saldırıdan sonra yeni bir aciliyet kazandı. Yeni strateji, iç tehditlerle mücadele için yeni yasa çıkarılmasını önermiyor. Yetkililer de strateji için yeni kaynaklar hakkında fazla ayrıntı vermedi.

Açıklama öncesinde, adının gizli tutulması koşuluyla konuşan üst düzey bir yönetim yetkilisi, "Yeni bir yasa çıkarılması yönünde ilerlemek isteyip-istemediğimizi veya şu anda federal düzeyde mevcut olduğu için yeterli yetkiye sahip olup-olmadığımıza karar vermek için henüz kanıta dayalı bir temelimiz bulunmadığı sonucuna vardık" dedi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da bugün yaptığı konuşmada, "İç teröre karşı yürütme komisyonunu yeniden canlandırmaya başladık ve önümüzdeki günlerde ve aylarda bu kurumlar arası organı toplayacağız’’ dedi. Mart ayında açıklanan istihbarat değerlendirmesine göre ülke içindeki şiddeti savunan aşırılık yanlılarının 2021 yılında oluşturduğu tehdidin arttığını söyleyen Garland, ‘’Sahadaki deneyimimiz de bunu doğruluyor. Bu yıl FBI iç terör soruşturmalarının sayısı önemli ölçüde arttı. Mart ayı istihbarat değerlendirmesinin özetine göre, yurt içi şiddeti savunan aşırılıkçı tehdidinin en ölümcül iki unsuru, ırksal veya etnik güdümlü olanlar ve milisler. FBI'ın görüşüne göre, en büyük yerel şiddet yanlısı aşırılıkçı tehdit, özellikle beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ırksal veya etnik olanlardan geliyor’’ dedi.

Ulusal stratejinin, federal hükümetin mücadele çabalarına ilkesel bir yol açmak ve koordine etmek için tasarlandığını söyleyen ABD Adalet Bakanı, stratejinin dört temele dayandığını kaydetti. Garland bu dört temeli, ‘’Birincisi tüm iç terör tehditlerine ilişkin bilgileri anlama ve paylaşma çabaları. İkincisi, yerli teröristlerin Amerikalıları şiddete teşvik etmelerini ve harekete geçirmelerini engelleme çabaları. Üçüncüsü, yerel terör faaliyetlerini şiddete dönüşmeden önce caydırma ve bozma çabaları. Son olarak da tehdidin gelecek nesiller boyunca azalmasını sağlamak için ülkemiz üzerinde iç terörizme katkıda bulunan uzun vadeli konuların ele alınması çabaları’’ şeklinde açıkladı. 20 Ocak'ta Trump'ın yerine göreve gelen Biden, geçen ay yayınladığı bütçe teklifinde, terör faaliyetlerini engellemek ve caydırmak için analistleri ve savcıları eğitmek ve işe almak için 100 milyon dolarlık ek fon istedi. Yönetim yetkilisi, "Tehdit arttı. Bunun üstesinden gelmek, bu artan tehdidi ele almak için kaynaklara ve personele sahip olmayı sağlamak anlamına gelir" dedi.