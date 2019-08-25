HABER

"ABD için Afganistan'daki barış konusu önceliklidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 09:45 | Son Güncelleme

ABD'nin Kabil Büyüleçisi John Bass: - "Afganistan'da yakında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi de görüşmeleri devam eden barış da önemlidir ancak ABD için barış konusu önceliklidir" - "Taliban ile barış görüşmelerinin tüm detaylarını Afgan hükümetiyle paylaştık"

KABİL (AA) - ABD'nin Kabil Büyükelçisi John Bass, "Afganistan'da yakında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi de görüşmeleri devam eden barış da önemlidir ancak ABD için barış konusu önceliklidir." dedi.

Bass, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentine ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, tehditler ortadan kaldırılmadığı müddetçe Afganistan'dan çekilmeyeceğini belirtti.

Afganistan halkının barış istediğini ifade eden Bass, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin, Taliban'ın taahhütlerini uygulamasına bağlı olduğunu kaydetti.

Bass, ''Afganistan'da yakında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi de görüşmeleri devam eden barış da önemlidir ancak ABD için barış konusu önceliklidir.'' diye konuştu.

Barış görüşmeleri konusunda ABD olarak Afgan hükümetiyle yakın temas içerisinde olduklarını dile getiren Bass, Taliban temsilcilerinin Afgan makamlarıyla doğrudan barış görüşmesi başlatması için ciddi çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Büyükelçi Bass, "Taliban ile barış görüşmelerinin tüm detaylarını Afgan hükümetiyle paylaştık." ifadelerini kullandı.

- Dokuzuncu barış görüşmesi sürüyor

Öte yandan, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri arasında 9. barış görüşmesi Katar'da devam ediyor.

Görüşmenin içeriğine dair taraflarca henüz bir açıklama yapılmazken, yerel basına göre taraflar birçok konuda uzlaştı.

- Barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.

PARTNER Sokakta aşka geldiler! Sokakta aşka geldiler!
(Özel) Selçuklu Mezarlığı’na ‘Malazgirt’ akını(Özel) Selçuklu Mezarlığı’na ‘Malazgirt’ akını
1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazır1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan John Bass

En Çok Okunan Haberler

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Gözyaşlarıyla sokaklara döküldüler!

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Kütahya'da korkunç olay! Kestiği ağaç sonu oldu

Kestiği ağaç sonu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.