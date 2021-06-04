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ABD için kritik Covid-19 raporu: 12-17 yaş arasında hastaneye yatışlarda artış var

04.06.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD’de 12-17 yaş arasındaki gençlerde koronavirüs (Covid-19) kaynaklı hastaneye yatışlarda artış olduğunu belirterek, virüse karşı önlem alma ve aşılamanın önemini vurguladı.

ABD için kritik Covid-19 raporu: 12-17 yaş arasında hastaneye yatışlarda artış var

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haftalık raporunu yayınladı. Rapora göre, ülkede 12-17 yaş arasındakilerin Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarında artış var.

HASTANEYE KALDIRILANLARIN YÜZDE 31,4'Ü YOĞUN BAKIMDA

Rapordaki verilere göre, 1 Ocak-31 Mart 2021 arasında Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 12-17 yaş arasında 204 genç bulunurken, bunların yaklaşık 3’te 1’inin yani yüzde 31.4’ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördü. Geçtiğimiz yılın Mart ayından 24 Nisan 2021 tarihine kadar gençler arasında hastaneye yatış oranları, 9 Ocak itibariyle 100 binde 2.1 ile zirve yaparken, 13 Mart’ta 0.6’ya düştü. Fakat 17-24 Nisan arasında 1.3’e yükseldi.

HASTANEYE YATIŞ ORANI YETİŞKİNLERDEN DAHA DÜŞÜK

Raporda, 12-17 yaş arasındaki gençlerde hastaneye yatış oranlarının, yetişkinlerden daha düşük olduğu fakat 5-11 yaş arası çocuklardan yüksek olduğu belirtildi. Ayrıca 12-17 yaş arasındakilerin hastaneye yatış oranlarında yaşanan son artışın, daha bulaşıcı mutasyonlar ve yüz yüze eğitime dönüşle bağlantılı olabileceği kaydedildi.

EBEVEYNLERE ÇAĞRI

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky dün yaptığı açıklamada, gençlerin Covid-19’a karşı aşılanması için ebeveynlere çağrıda bulundu. Walensky, "CDC, koronavirüse yakalanan gençlerin hastaneye yatışları ile ilgili rahatsız edici veriler gözlemledi. Bu veriler, gençlerimizi aşılamaya yönelik motivasyonumuzu 2 katına çıkarmamız için bizi zorluyor" dedi.

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Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre, ülkede toplam vaka sayısı 33 milyon 327 bin 112, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 596 bin 444 oldu. CDC’nin açıkladığı aşılama istatistiklerine göre ise 169 milyondan fazla kişiye ilk doz, 136 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı. (İHA)

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