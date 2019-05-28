ABD: İdlib'de şiddet derhal son bulmalı

ABD, Rusya ve Esad rejimini "çatışmaları pervasızca tırmandırmakla" suçladı.Rusya destekli Suriye ordusunun ülkenin kuzeybatısında İdlib vilayetindeki hedeflere düzenlediği hava saldırılarında en az 18 sivilin yaşamını kaybettiği bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib vilayeti ile komşu Halep kırsalını hedef alan ağır bombardımanlarda altısı çocuk en az 18 kişinin öldüğünü, en az 47 kişinin de yaralandığını duyurdu. İdlib vilayetinin geniş bölümünü kontrolü altında bulunduran radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam örgütüne yönelik yaklaşık bir aydır süren saldırılarda 250’den fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

ABD: Şiddet derhal son bulmalı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı bölgede artan şiddetten Esad rejimi ile Rusya’yı sorumlu tutarak konuyla ilgili sert bir açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "sivillere ve okul, çarşı, hastane gibi kamusal alanlara yönelik ayrım gözetmeksizin düzenlenen saldırıların, çatışmanın pervasızca tırmandırılması anlamına geldiğini ve kabul edilemez olduğunu" belirtti. Ortagus, Rusya ve Esad rejimine bölgede şiddetin derhal sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

AFP, Reuters / ET, BK

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