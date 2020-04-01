ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kay Bailey Hutchison, telekonferans yöntemiyle gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Büyükelçiye İdlib’de çatışmaların artması riski olduğu, Türkiye’nin hem NATO hem de ABD’den destek istediği hatırlatıldı ve ABD’nin ne gibi bir destek vereceği soruldu.

Hutchison, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ancak henüz aktive edilmeyen S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye’den çıkarılması durumunda ABD’nin İdlib için “destek paketi” vereceğini söyledi ancak bunun neleri kapsadığıyla ilgili detay vermedi:

"Umarız Türkiye’ye yardımcı olacak şekilde tüm paketi bir araya getirebiliriz ve yine umarım ki Türkiye, Suriye’nin saldırılarına karşı savaşmak için Türkiye’ye verebileceğimiz bazı imkanlarımıza engel olan Rus füze savunma sistemini ülkeye konuşlandırmaz.

"İdlib’de sivillerin köşeye sıkıştığı bölgenin korunmasını istiyoruz. Türk askeri de bunu yapmaya çalışıyor. Esad rejimi masum insanları, sivilleri öldürüyor ve bunu Rusya’nın yardımıyla yapıyorlar. Böyle bir şey savunulamaz.