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ABD İHA’ları Rus sınırlarında görüldü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 23:43 | Son Güncelleme

ABD’ye ait 3 gözlem uçağının Rusya sınırlarına girdiği radarlardan tespit edildi.

ABD’ye ait 3 gözlem uçağının Rusya sınırlarına girdiği radarlardan tespit edildi. Rusya Savunma Bakanlığı ABD’nin insanız hava araçları (İHA) ile yaptığı gözlemleri sonlandırmasını istedi.
Amerika Birleşik Devletleri’ne ait insansız hava araçları (İHA) ile Rusya sınırlarında gözlemler gerçekleştirildi. Rus basınının havacılık radar gözlem internet sitesi Plane Radar’a dayandırdığı bilgilere göre radarlara yakalanan uçakların ilki Global Hawk model 11-2048 kuyruk numaralı uçak olarak kaydedildi. Yunanistan’da bulunan Souda NATO Deniz Üssü’nden kalkan İHA, Bulgaristan üzerinden harekete devam etti. Yunanistan’dan YAWN61 çağrı adını Bulgaristan’da MEYER62 olarak değiştiren uçak Karadeniz üstünden Kırım açıklarına geçilerek burada bir keşif uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşun birkaç saat sürdüğü ve ardından Yunanistan’daki NATO üssüne verilerin toplanmasıyla geri dönüş yapıldığı öğrenildi.

Sicilya adasından Kırım’a ikinci uçuş
Yunanistan’dan kalkan İHA’nın görevinin hemen sonrasında ise İtalya’nın Sicilya adasında bulunan NATO üssünden FORTE10 tipi 11-2048 kuyruk numaralı insansız hava aracı kalkış yaptı. Önce Yunanistan hava sahasını kullanan İHA ardından Ukrayna hava sahası üzerinden Kırım açıklarında keşif uçuşu gerçekleştirdi. Bu uçuş da yine birkaç saat sürdü. İHA’nın Kırım sahil şeridinde 36 buçuk kilometrelik bir alanda keşif uçuşu yaparak veri topladığı öğrenildi.

İsveç uçağı da Rusya sınırında tespit edildi
ABD’ye ait İHA’ların Rusya sınırlarında tespit edilmesinin yanı sıra aynı gün İsveç Hava Kuvvetleri’ne ait 102003 kuyruk numaralı bir insansız hava aracı da Rusya’nın kuzeybatı sınırlarında tespit edildi. Radarlar tarafından tespit edilen İsveç’e ait İHA’nın da birkaç saatlik bir keşif uçuşu yaparak veri topladığı bu faaliyetin ardından İsveç’e geri döndüğü öğrenildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan uyarı
Bugün 2 ABD ve 1 İsveç’e ait insansız hava araçlarının Rusya sınırlarında tespit edilmesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı tarafından faaliyetlerin yakından izlendiği öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Pentagon’a çağrı yapılarak bu uçuş ve faaliyetlerin durdurulması talep edilse de Pentagon ise İHA’ların Rusya sınırlarında keşif yaptığı ile ilgili bilgileri yalanladı.

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