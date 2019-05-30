İhraç ettiği doğalgaza 'özgürlük gazı' adını taktı

İlk olarak 2 Mayıs'ta Enerji Bakanı Rick Perry tarafından kullanılan bu ifade artık resmi belgelerde de kullanılıyor.

Perry, Brüksel ziyareti sırasında, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa kıtasını Nazi işgalinden kurtarmasına gönderme yaparak "Amerika, Avrupa'ya doğalgaz ihracatını iki katına çıkaracak. ABD, kıtaya yeni bir özgürlük formu sunuyor. Ama bunu bu kez genç Amerikan askerleriyle değil, sıvılaştırılmış doğal gazla yapıyoruz" demişti.

Rick Perry, Amerikan doğal gazının Rus gazına karşı bir alternatif olacağını söylemişti.

Enerji Bakanlığı Müsteşarı Mark W. Menezes de Salı günü Teksas'taki Freeport LNG terminalinden çıkan gazın ihracına onay verilmesiyle ilgili duyuruda bu ifadeyi kullandı.

Menezes, "Freeport LNG'den ihraç kapasitesini artırmak Amerika'nın müttefiklerine ucuz bir temiz enerji kaynağı sunarak özgürlük gazının tüm dünyaya yayılmasını sağlamak açısından yaşamsal önemdedir" dedi.

'Özgürlük moleküllerini dünyaya yayacağız'

Fosil Yakıtlardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Steven Winberg de bir konuşmasında "ABD'nin bu yıl doğal gaz üretiminde yeni bir rekor kırdığı dönemde Enerji Bakanlığı, özgürlük moleküllerinin dünyaya ihraç edilmesine izin veren etkili bir mevzuatın oluşturulması için elinden geleni yapıyor" ifadesini kullandı.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, konuyla ilgili haberinde "Doğalgaza milliyetçi bir anlam yüklemeye çalışan Trump yönetimi mensuplarının kavramın saçmalığının farkında olup olmadıkları belli değil ama Enerji Bakanı'nın buna inandığı anlaşılıyor" dedi.

