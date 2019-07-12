ABD: “IKBY önemli ortak”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) yeni hükümet Başkanı Mesrur Barzani’yi kutlayan ABD, Erbil yönetimiyle ilişkilerini “Önemli ortaklık” olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus düzenlediği basın toplantısında, IKBY’nin yeni hükümeti ve kabinesine başarı dileklerini ileterek, ülkesinin IKBY ve yeni başbakanı ile ilişkilerinin devam edeceğini söyledi. Bölgenin istikrarının ABD için büyük bir önem taşıdığını söyleyen Ortagus, Bağdat - Erbil arasındaki ilişkilerin düzelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ülkesi ile IKBY arasındaki ilişkileri “Önemli ortaklık” olarak nitelendirdi.

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin oğlu olan Mesrur Barzani’nin kurduğu yeni hükümet, IKBY Parlamentosu tarafından güvenoyu almıştı.

