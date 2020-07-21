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  4. ABD, iki Çinli hackerı Kovid-19 aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladı

ABD, iki Çinli hackerı Kovid-19 aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.07.2020 19:09 | Son Güncelleme

ABD'nin, iki Çinli hackerı ticaret sırlarını çalmak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladığı bildirildi.

ABD, iki Çinli hackerı Kovid-19 aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladı

AP'nin haberine göre, ABD'li savcılar, iki Çinli hackerı ticaret sırlarını çalmak ve Kovid-19 aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, geçen hafta yaptığı açıklamada, Çin bağlantılı hackerların, ABD'deki Kovid-19'a yönelik çalışmalara sızmaya çalıştığını vurgulayarak, "Kovid-19 salgınını örtbas etmeye çalışırken suçüstü yakalanan Pekin yönetimi, şimdi umutsuzca bir halkla ilişkiler darbesi peşinde. Sağlık alanında yeni bir atılım yaparak, kredi kazanmaya çalışıyor olabilir." diye konuşmuştu. (AA)

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