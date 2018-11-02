ABD İki Türk Bakana Yaptırımları Kaldırdı

ABD Maliye Bakanlığı, Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğu nedeniyle yaptırım listesine aldığı iki Türk bakanı listeden çıkardığını açıkladı.
Reuters’ın geçtiği habere göre, Ağustos ayında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya getirilen yaptırımlar kaldırıldı.
Amerika’nın bu açıklamasının ardından Türkiye de aynı şekilde iki Amerikalı bakana uyguladığı yaptırımları kaldırdı. Türkiye Amerika'nın yaptırım kararından sonra misilleme olarak İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve Adalet Bakanı Jeff Sessions’a da yaptırım getirmişti.
Brunson, iki yıl süren tutukluluğunun ardından geçen ay tahliye edilmiş ve Amerika’ya dönmüştü.
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