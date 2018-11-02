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ABD iki Türk bakanı yaptırım listesinden çıkardı. (Reuters)

02.11.2018 16:35 | Son Güncelleme

ABD iki Türk bakanı yaptırım listesinden çıkardı. (Reuters)

ABD iki Türk bakanı yaptırım listesinden çıkardı. (Reuters)

ABD iki Türk bakanı yaptırım listesinden çıkardı. (Reuters)

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