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ABD iki yasak füzeyi deneyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 02:04 | Son Güncelleme

ABD ordusu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında yasaklanan iki füzeyi bu yıl test edecek - Füzelerin adları açıklanmazken füzelerden birinin bin kilometre menzile sahip alçak irtifa seyir füzesi, diğerinin ise menzili 3 bin ile 4 bin kilometre arasında olan balistik bir füze olacağı ifade edildi - Alçak irtifa seyir füzesinin ağustos ayında test edileceği ve 18 ay içerisinde aktif hale getirileceği kaydedildi - Balistik füzenin ise kasım ayında test edileceği ancak beş yıl içerisinde operasyonel hale getirilebileceği belirtildi

WASHINGTON (AA) - ABD ordusunun, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında yasaklanan iki füzeyi bu yıl test edeceği bildirildi.

Associated Press haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, yetkililerin füzelerin ismini vermediği ancak füzelerden birinin bin kilometre menzile sahip alçak irtifa seyir füzesi, diğerinin ise menzili 3 bin ile 4 bin kilometre arasında, balistik bir füze olacağı ifade edildi.

Her iki füzenin de nükleer başlık taşımayacağı belirtilirken alçak irtifa seyir füzesinin ağustos ayında test edileceği ve 18 ay içerisinde aktif hale getirileceği kaydedildi.

Balistik füzenin ise kasım ayında test edileceği ancak beş yıl içerisinde operasyonel hale getirilebileceği belirtildi.

ABD'nin Doğu Asya ve Avrupa'daki müttefiklerine, her iki füze konusunda henüz danışmadığına dikkat çekilen haberde, Amerikan ordusunun balistik füzeyi Pasifik'teki Guam adasına konuşlandırabileceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl ağustos ayında Sovyetler Birliği ile 1987'de imzalanan ve Rusya Federasyonu ile devam edilen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından (INF) çekileceğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, Rusya'nın INF Anlaşması'nı uzun zamandır ihlal ettiğini gerekçe göstererek feshedeceklerini ifade ederken Rusya ise ABD'yi anlaşmaya uymamakla suçluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Balistik Füze Guam Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF)

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